https://ria.ru/20241202/vsu-1986857638.html

Беспилотник уничтожил машины с ВСУ, направлявшиеся в курское приграничье

Беспилотник уничтожил машины с ВСУ, направлявшиеся в курское приграничье - РИА Новости, 02.12.2024

Беспилотник уничтожил машины с ВСУ, направлявшиеся в курское приграничье

Ударами БПЛА в Сумской области поражены автомобили, в которых под видом гражданских военные ВСУ направлялись в сторону Курской области, оба транспортных... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T13:38

2024-12-02T13:38

2024-12-02T13:48

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

безопасность

сергей лебедев

сумская область

украина

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Ударами БПЛА в Сумской области поражены автомобили, в которых под видом гражданских военные ВСУ направлялись в сторону Курской области, оба транспортных средства с личным составом были уничтожены, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Группа украинских боевиков в количестве 12 штук ехала по трассе Н-07 со стороны села Стецковка (Сумская область Украины - ред.) в сторону Курской области. Обученные горьким опытом, бандеровцы мимикрировали под мирных, используя для передвижения легковой гражданский автомобиль и карету скорой помощи. В районе села Писаревка их настигли наши дроны-камикадзе. Оба автомобиля с личным составом были уничтожены", - сообщил Лебедев.Также, по его данным, в лесу в районе заброшенного села Марченки в Сумской области был обнаружен боевой расчет ВСУ, который обстреливал из артиллерии Курскую область."В квадрат, где они находились, было выпущено несколько десятков снарядов. Результаты неизвестны", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

сумская область

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Ольга Фомченкова

курская область, вооруженные силы украины, безопасность, сергей лебедев, сумская область, украина