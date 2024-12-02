Беспилотник уничтожил машины с ВСУ, направлявшиеся в курское приграничье
БПЛА поразил машины, в которых ВСУ под видом гражданских ехали в Курскую область
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ с дроном с подвесом для сброса боеприпаса
Военнослужащий ВС РФ с дроном с подвесом для сброса боеприпаса. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Ударами БПЛА в Сумской области поражены автомобили, в которых под видом гражданских военные ВСУ направлялись в сторону Курской области, оба транспортных средства с личным составом были уничтожены, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
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"Группа украинских боевиков в количестве 12 штук ехала по трассе Н-07 со стороны села Стецковка (Сумская область Украины - ред.) в сторону Курской области. Обученные горьким опытом, бандеровцы мимикрировали под мирных, используя для передвижения легковой гражданский автомобиль и карету скорой помощи. В районе села Писаревка их настигли наши дроны-камикадзе. Оба автомобиля с личным составом были уничтожены", - сообщил Лебедев.
Также, по его данным, в лесу в районе заброшенного села Марченки в Сумской области был обнаружен боевой расчет ВСУ, который обстреливал из артиллерии Курскую область.
"В квадрат, где они находились, было выпущено несколько десятков снарядов. Результаты неизвестны", - добавил собеседник агентства.
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