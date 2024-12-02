Рейтинг@Mail.ru
Беспилотник уничтожил машины с ВСУ, направлявшиеся в курское приграничье - РИА Новости, 02.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:38 02.12.2024 (обновлено: 13:48 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/vsu-1986857638.html
Беспилотник уничтожил машины с ВСУ, направлявшиеся в курское приграничье
Беспилотник уничтожил машины с ВСУ, направлявшиеся в курское приграничье - РИА Новости, 02.12.2024
Беспилотник уничтожил машины с ВСУ, направлявшиеся в курское приграничье
Ударами БПЛА в Сумской области поражены автомобили, в которых под видом гражданских военные ВСУ направлялись в сторону Курской области, оба транспортных... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T13:38
2024-12-02T13:48
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
безопасность
сергей лебедев
сумская область
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1885129687_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b205fbdae21b38d563b341a00686d398.jpg
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Ударами БПЛА в Сумской области поражены автомобили, в которых под видом гражданских военные ВСУ направлялись в сторону Курской области, оба транспортных средства с личным составом были уничтожены, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Группа украинских боевиков в количестве 12 штук ехала по трассе Н-07 со стороны села Стецковка (Сумская область Украины - ред.) в сторону Курской области. Обученные горьким опытом, бандеровцы мимикрировали под мирных, используя для передвижения легковой гражданский автомобиль и карету скорой помощи. В районе села Писаревка их настигли наши дроны-камикадзе. Оба автомобиля с личным составом были уничтожены", - сообщил Лебедев.Также, по его данным, в лесу в районе заброшенного села Марченки в Сумской области был обнаружен боевой расчет ВСУ, который обстреливал из артиллерии Курскую область."В квадрат, где они находились, было выпущено несколько десятков снарядов. Результаты неизвестны", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
сумская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1885129687_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_306941557ed3dc4b6f52cb703bd799b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, вооруженные силы украины, безопасность, сергей лебедев, сумская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Сергей Лебедев, Сумская область, Украина
Беспилотник уничтожил машины с ВСУ, направлявшиеся в курское приграничье

БПЛА поразил машины, в которых ВСУ под видом гражданских ехали в Курскую область

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ с дроном с подвесом для сброса боеприпаса
Военнослужащий ВС РФ с дроном с подвесом для сброса боеприпаса - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ с дроном с подвесом для сброса боеприпаса. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Ударами БПЛА в Сумской области поражены автомобили, в которых под видом гражданских военные ВСУ направлялись в сторону Курской области, оба транспортных средства с личным составом были уничтожены, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
«
"Группа украинских боевиков в количестве 12 штук ехала по трассе Н-07 со стороны села Стецковка (Сумская область Украины - ред.) в сторону Курской области. Обученные горьким опытом, бандеровцы мимикрировали под мирных, используя для передвижения легковой гражданский автомобиль и карету скорой помощи. В районе села Писаревка их настигли наши дроны-камикадзе. Оба автомобиля с личным составом были уничтожены", - сообщил Лебедев.
Также, по его данным, в лесу в районе заброшенного села Марченки в Сумской области был обнаружен боевой расчет ВСУ, который обстреливал из артиллерии Курскую область.
"В квадрат, где они находились, было выпущено несколько десятков снарядов. Результаты неизвестны", - добавил собеседник агентства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьСергей ЛебедевСумская областьУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала