https://ria.ru/20241202/vsu-1986808489.html
ВСУ нанесли 43 артиллерийских удара по Херсонской области за сутки
ВСУ нанесли 43 артиллерийских удара по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 02.12.2024
ВСУ нанесли 43 артиллерийских удара по Херсонской области за сутки
Украинская армия за сутки нанесла 43 артиллерийских удара по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 11 населенных пунктов, сообщил... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T10:13
2024-12-02T10:13
2024-12-02T10:14
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ГЕНИЧЕСК, 2 дек - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 43 артиллерийских удара по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 11 населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 26 артиллерийских ударов. Еще 17 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Всего под огонь попали 11 населенных пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Таврийск, Тополевка, Песчаное, Днепряны, Новые Лагеря, Масловка, Песчановка, Корсунка, Алешки, Новая Збурьевка.
https://ria.ru/20241202/spetsoperatsiya-1986790852.html
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в мире, днепр (город), херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепр (город), Херсонская область , Новая Каховка, Вооруженные силы Украины
ВСУ нанесли 43 артиллерийских удара по Херсонской области за сутки
ВСУ за сутки нанесли 43 удара по 11 населенным пунктам Херсонской области