https://ria.ru/20241202/vsu-1986808489.html

ВСУ нанесли 43 артиллерийских удара по Херсонской области за сутки

ВСУ нанесли 43 артиллерийских удара по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 02.12.2024

ВСУ нанесли 43 артиллерийских удара по Херсонской области за сутки

Украинская армия за сутки нанесла 43 артиллерийских удара по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 11 населенных пунктов, сообщил... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T10:13

2024-12-02T10:13

2024-12-02T10:14

специальная военная операция на украине

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херсонская область

новая каховка

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 2 дек - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 43 артиллерийских удара по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 11 населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 26 артиллерийских ударов. Еще 17 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Всего под огонь попали 11 населенных пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Таврийск, Тополевка, Песчаное, Днепряны, Новые Лагеря, Масловка, Песчановка, Корсунка, Алешки, Новая Збурьевка.

https://ria.ru/20241202/spetsoperatsiya-1986790852.html

днепр (город)

херсонская область

новая каховка

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в мире, днепр (город), херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины