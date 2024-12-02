https://ria.ru/20241202/voronezh-1986887045.html

В Воронеже автобус с 60 пассажирами столкнулся с грузовиком

В Воронеже автобус с 60 пассажирами столкнулся с грузовиком - РИА Новости, 02.12.2024

В Воронеже автобус с 60 пассажирами столкнулся с грузовиком

Рейсовый автобус столкнулся с КамАЗом на мосту в Воронеже, а затем врезался в дерево, сообщается в Telegram-канале регионального главка МВД. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T15:19

2024-12-02T15:19

2024-12-02T15:49

происшествия

воронеж

воронежская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ВОРОНЕЖ, 2 дек — РИА Новости. Рейсовый автобус столкнулся с КамАЗом на мосту в Воронеже, а затем врезался в дерево, сообщается в Telegram-канале регионального главка МВД."По предварительным данным, 50-летний водитель КамАЗа, двигаясь по средней полосе, при перестроении допустил столкновение с автобусом ЛиАЗ, следовавшим по маршруту № 21 под управлением 29-летнего воронежца, который двигался по выделенной полосе для движения маршрутных транспортных средств. После столкновения автобус допустил выезд на обочину и наезд на препятствие (дерево)", — говорится в публикации. Авария произошла на Чернавском мосту около 13:30 мск.В автобусе ехали 60 пассажиров, из них никто не пострадал. Автобус и грузовик получили механические повреждения, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20241125/dtp-1985557966.html

воронеж

воронежская область

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Ольга Фомченкова

происшествия, воронеж, воронежская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)