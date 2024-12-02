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В Воронеже автобус с 60 пассажирами столкнулся с грузовиком - РИА Новости, 02.12.2024
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15:19 02.12.2024 (обновлено: 15:49 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/voronezh-1986887045.html
В Воронеже автобус с 60 пассажирами столкнулся с грузовиком
В Воронеже автобус с 60 пассажирами столкнулся с грузовиком - РИА Новости, 02.12.2024
В Воронеже автобус с 60 пассажирами столкнулся с грузовиком
Рейсовый автобус столкнулся с КамАЗом на мосту в Воронеже, а затем врезался в дерево, сообщается в Telegram-канале регионального главка МВД. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T15:19
2024-12-02T15:49
происшествия
воронеж
воронежская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ВОРОНЕЖ, 2 дек — РИА Новости. Рейсовый автобус столкнулся с КамАЗом на мосту в Воронеже, а затем врезался в дерево, сообщается в Telegram-канале регионального главка МВД."По предварительным данным, 50-летний водитель КамАЗа, двигаясь по средней полосе, при перестроении допустил столкновение с автобусом ЛиАЗ, следовавшим по маршруту № 21 под управлением 29-летнего воронежца, который двигался по выделенной полосе для движения маршрутных транспортных средств. После столкновения автобус допустил выезд на обочину и наезд на препятствие (дерево)", — говорится в публикации. Авария произошла на Чернавском мосту около 13:30 мск.В автобусе ехали 60 пассажиров, из них никто не пострадал. Автобус и грузовик получили механические повреждения, добавили в ведомстве.
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происшествия, воронеж, воронежская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Воронеж, Воронежская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Воронеже автобус с 60 пассажирами столкнулся с грузовиком

В Воронеже автобус с 60 пассажирами столкнулся с грузовиком и въехал в дерево

© Фото : Полиция Воронежской области/TelegramПоследствия ДТП с участием автобуса и грузовика в Воронеже
Последствия ДТП с участием автобуса и грузовика в Воронеже - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© Фото : Полиция Воронежской области/Telegram
Последствия ДТП с участием автобуса и грузовика в Воронеже
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ВОРОНЕЖ, 2 дек — РИА Новости. Рейсовый автобус столкнулся с КамАЗом на мосту в Воронеже, а затем врезался в дерево, сообщается в Telegram-канале регионального главка МВД.
"По предварительным данным, 50-летний водитель КамАЗа, двигаясь по средней полосе, при перестроении допустил столкновение с автобусом ЛиАЗ, следовавшим по маршруту № 21 под управлением 29-летнего воронежца, который двигался по выделенной полосе для движения маршрутных транспортных средств. После столкновения автобус допустил выезд на обочину и наезд на препятствие (дерево)", — говорится в публикации.
Авария произошла на Чернавском мосту около 13:30 мск.
В автобусе ехали 60 пассажиров, из них никто не пострадал. Автобус и грузовик получили механические повреждения, добавили в ведомстве.
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ПроисшествияВоронежВоронежская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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