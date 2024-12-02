https://ria.ru/20241202/varikoz-1986780915.html

Флеболог рассказала, о чем свидетельствуют выступающие вены

Флеболог рассказала, о чем свидетельствуют выступающие вены - РИА Новости, 02.12.2024

Флеболог рассказала, о чем свидетельствуют выступающие вены

Расширенные выступающие вены зачастую являются основным симптомом начинающейся варикозной болезни, рассказала РИА Новости врач-флеболог Юсуповской больницы... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T03:09

2024-12-02T03:09

2024-12-02T03:09

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Расширенные выступающие вены зачастую являются основным симптомом начинающейся варикозной болезни, рассказала РИА Новости врач-флеболог Юсуповской больницы Москвы Елена Смирнова. "Расширенные вены — это зачастую основной симптом начинающейся варикозной болезни. Обнаружить варикозные узлы чаще всего можно на внутренней поверхности голеней или бедер", - сказала флеболог. Смирнова отметила, что со временем над поверхностью кожи голеней и стоп появляются извитые темно-синие внутрикожные вены, все это сопровождается распирающей болью в ногах и икрах, чувством жара в ногах, ночными судорогами в икроножных мышцах, отеками. "Однако рельефные вены могут встречаться у людей, чья деятельность связана с физическими нагрузками, например, профессиональные спортсмены, атлеты, грузчики, прачки, грузчики. Такие вены не являются патологией и не требуют лечения", - добавила она.

https://rsport.ria.ru/20220830/varikoz-1812948894.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, общество, здоровье - общество