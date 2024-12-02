https://ria.ru/20241202/ukraina-1986951876.html

На Украине предложили сажать за слив данных из госреестров, сообщили СМИ

На Украине предложили сажать за слив данных из госреестров, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.12.2024

На Украине предложили сажать за слив данных из госреестров, сообщили СМИ

Верховная рада Украины рассматривает законопроект об уголовной ответственности за несанкционированное вмешательство, сбыт или распространение информации из... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T19:36

2024-12-02T19:36

2024-12-02T19:36

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Верховная рада Украины рассматривает законопроект об уголовной ответственности за несанкционированное вмешательство, сбыт или распространение информации из госреестров, в результате журналисты–расследователи могут лишиться свободы на срок до 8 лет, сообщает в понедельник украинский телеканал ТСН. "На восемь лет предлагают бросать за решетку за "слив" данных из госреестров. Рада рассматривает новый законопроект, по которому под удар попадут, в частности, журналисты-расследователи, нотариусы и госрегистраторы. Уголовная ответственность светит за вмешательство, сбыт или распространение информации, обрабатываемой в публичных электронных реестрах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН. По информации телеканала, под угрозой могут оказаться и обличители коррупции.

https://ria.ru/20241202/vsu-1986896715.html

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украина, верховная рада украины, в мире