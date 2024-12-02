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На Украине назвали сумму, необходимую для поддержания ВПК - РИА Новости, 02.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:18 02.12.2024 (обновлено: 17:24 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/ukraina-1986919567.html
На Украине назвали сумму, необходимую для поддержания ВПК
На Украине назвали сумму, необходимую для поддержания ВПК - РИА Новости, 02.12.2024
На Украине назвали сумму, необходимую для поддержания ВПК
Правительство Украины нуждается в дополнительной помощи от Запада в размере от 11 до 15 миллиардов долларов для поддержания своего военно-промышленного... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T17:18
2024-12-02T17:24
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
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рустем умеров
нато
вооруженные силы украины
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МАДРИД, 2 дек — РИА Новости. Правительство Украины нуждается в дополнительной помощи от Запада в размере от 11 до 15 миллиардов долларов для поддержания своего военно-промышленного комплекса, заявил украинский министр обороны Рустем Умеров португальскому новостному агентству Lusa. По словам министра, Киеву для поддержания ВПК Украины нужно 25 миллиардов долларов. "Украина собирается инвестировать до 10 миллиардов или до 14 миллиардов долларов, поэтому нам понадобятся дополнительные средства от наших партнеров", - приводит агентство слова министра. Кроме того, Умеров заявил, что Киев нацелен на работу с европейскими союзниками "по совместному производству и инвестициям на Украине, а также на сотрудничестве за пределами Украины во всех областях оборонно-промышленного комплекса". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241202/zelenskiy-1986730694.html
https://ria.ru/20241130/kontrnastup-1986525336.html
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в мире, украина, россия, киев, рустем умеров, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Рустем Умеров, НАТО, Вооруженные силы Украины
На Украине назвали сумму, необходимую для поддержания ВПК

Глава Минобороны Умеров: Украине нужно 25 млрд долларов для поддержания ВПК

© Фото : Министерство обороны УкраиныУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© Фото : Министерство обороны Украины
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МАДРИД, 2 дек — РИА Новости. Правительство Украины нуждается в дополнительной помощи от Запада в размере от 11 до 15 миллиардов долларов для поддержания своего военно-промышленного комплекса, заявил украинский министр обороны Рустем Умеров португальскому новостному агентству Lusa.
По словам министра, Киеву для поддержания ВПК Украины нужно 25 миллиардов долларов.
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"Украина собирается инвестировать до 10 миллиардов или до 14 миллиардов долларов, поэтому нам понадобятся дополнительные средства от наших партнеров", - приводит агентство слова министра.
Кроме того, Умеров заявил, что Киев нацелен на работу с европейскими союзниками "по совместному производству и инвестициям на Украине, а также на сотрудничестве за пределами Украины во всех областях оборонно-промышленного комплекса".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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