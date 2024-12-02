https://ria.ru/20241202/ukraina-1986886715.html
В ЕК не подтвердили дискуссии по направлению европейских сил на Украину
В ЕК не подтвердили дискуссии по направлению европейских сил на Украину - РИА Новости, 02.12.2024
В ЕК не подтвердили дискуссии по направлению европейских сил на Украину
Любое решение о направлении европейских сил на Украину должны совместно принимать страны ЕС, такой дискуссии нет, сообщила на брифинге в Брюсселе официальный... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T15:19
2024-12-02T15:19
2024-12-02T15:19
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БРЮССЕЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Любое решение о направлении европейских сил на Украину должны совместно принимать страны ЕС, такой дискуссии нет, сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Паула Пино. Она отвечала на вопрос журналистов о том, что имела в виду новая глава евродипломатии Кая Каллас, когда в одном из интервью заявила об идее направления европейских сил на Украину. Журналисты также интересовались, когда такие силы могут быть направлены и для какой цели. "Направление европейских сил на Украину потребовало бы согласования стран ЕС, такой дискуссии не было, поэтому у нас нет общеевропейской позиции", - сказал она. До этого Пино также не смогла внятно объяснить, что изменилось в позиции Евросоюза, учитывая, что преемница Жозепа Борреля впервые сделала "агрессивные" заявления о том, что в Брюсселе якобы имеют целью обеспечить "победу Украины". Кая Каллас, известная своими антироссийским настроениями, еще на этапе своего утверждения на пост главы дипломатии ЕС взамен Борреля называла приоритетами на этой должности на предстоящие пять лет поддержку Украины и противостояние с Россией и Китаем. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные политики стали реже заявлять о необходимости победы Украины, а те, кто продолжают это делать, не владеют данными о делах на фронте.
https://ria.ru/20241202/pompeo-1986780286.html
https://ria.ru/20241202/zelenskiy-1986730694.html
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в мире, украина, брюссель, россия, кайя каллас, жозеп боррель, дмитрий песков, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Украина, Брюссель, Россия, Кайя Каллас, Жозеп Боррель, Дмитрий Песков, Евросоюз, Еврокомиссия
В ЕК не подтвердили дискуссии по направлению европейских сил на Украину
Паула Пино не подтвердила дискуссии по направлению европейских сил на Украину