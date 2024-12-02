Рейтинг@Mail.ru
В Берлине рассказали об анонсированном Шольцем новом пакете помощи Киеву - РИА Новости, 02.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:05 02.12.2024 (обновлено: 14:37 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/ukraina-1986865615.html
В Берлине рассказали об анонсированном Шольцем новом пакете помощи Киеву
В Берлине рассказали об анонсированном Шольцем новом пакете помощи Киеву - РИА Новости, 02.12.2024
В Берлине рассказали об анонсированном Шольцем новом пакете помощи Киеву
Обещанный канцлером Германии Олафом Шольцем в ходе его визита в Киев очередной транш помощи Украине стоимостью в 650 миллионов евро включает преимущественно... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T14:05
2024-12-02T14:37
специальная военная операция на украине
в мире
киев
германия
берлин (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_0:170:3035:1877_1920x0_80_0_0_fb3c931f8b052a875dbee8bf4922cbab.jpg
БЕРЛИН, 2 дек — РИА Новости. Обещанный канцлером Германии Олафом Шольцем в ходе его визита в Киев очередной транш помощи Украине стоимостью в 650 миллионов евро включает преимущественно обещанное уже оружие - танки Leopard 1, боевые БПЛА и ЗРК Iris-T и является частью анонсированного ранее пакета, как сообщили в кабмине ФРГ.Ранее Шольц прибыл с неанонсированным визитом в Киев, где глава немецкого кабмина намерен провести переговоры с Зеленским. Канцлер ФРГ анонсировал, что в ходе переговоров намерен объявить о дальнейших поставках военной продукции на сумму 650 миллионов евро, которая должна быть отправлена уже в декабре."Речь идёт о поставках, которые большей частью были анонсированы ещё в октябре", - заявил журналистам ходе брифинга германского кабмина официальный представитель правительства Вольфганг Бюхнер.Представитель министерства обороны Арне Коллатц, в свою очередь, уточнил, что пакет помощи включает две системы ЗРК Iris-T спецификаций SLM и SLS, танки Leopard 1, разведывательные и боевые БПЛА и ряд материалов для ведения боевых действий в условиях зимы.Бюхнер и Коллатц подтвердили, что новый транш военной помощи профинансирован из выделенных на помощь Украины на текущий год средств размером в 8 миллиардов евро, а также является частью пакета помощи, анонсированного Шольцем в октябре.Тогда Шольц обещал в ходе совместной конференции с Владимиром Зеленским, что Германия, Бельгия, Дания и Норвегия до конца 2024 года предоставят Киеву пакет военной помощи стоимостью 1,4 миллиарда евро.В августе немецкие СМИ сообщали, что Германия вынуждена сократить военную помощь Украине, поскольку, согласно текущему бюджетному планированию правительства ФРГ, теперь новые средства на эти цели не выделяются. Уточнялось, что уже одобренные поставки все еще будут осуществляться, но дополнительные заявки от немецкого министерства обороны больше не должны будут утверждаться, согласно распоряжению канцлера ФРГ. Позднее Шольц заверил, что Германия останется крупнейшим донором помощи Украине в Европе.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241202/sholts-1986860739.html
https://ria.ru/20241202/ukraina-1986863340.html
https://ria.ru/20241128/ukraina-1986028935.html
киев
германия
берлин (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_306:0:3035:2047_1920x0_80_0_0_1deed1f42e8bd23f50fe3f7440450def.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, германия, берлин (город)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Германия, Берлин (город)
В Берлине рассказали об анонсированном Шольцем новом пакете помощи Киеву

Правительство ФРГ: анонсированная Шольцем помощь Киеву включает обещанное оружие

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕРЛИН, 2 дек — РИА Новости. Обещанный канцлером Германии Олафом Шольцем в ходе его визита в Киев очередной транш помощи Украине стоимостью в 650 миллионов евро включает преимущественно обещанное уже оружие - танки Leopard 1, боевые БПЛА и ЗРК Iris-T и является частью анонсированного ранее пакета, как сообщили в кабмине ФРГ.
Ранее Шольц прибыл с неанонсированным визитом в Киев, где глава немецкого кабмина намерен провести переговоры с Зеленским. Канцлер ФРГ анонсировал, что в ходе переговоров намерен объявить о дальнейших поставках военной продукции на сумму 650 миллионов евро, которая должна быть отправлена уже в декабре.
Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Киев. 2 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Bild: Шольц хочет узнать у Зеленского, на что готов пойти Киев ради мира
Вчера, 13:49
"Речь идёт о поставках, которые большей частью были анонсированы ещё в октябре", - заявил журналистам ходе брифинга германского кабмина официальный представитель правительства Вольфганг Бюхнер.
Представитель министерства обороны Арне Коллатц, в свою очередь, уточнил, что пакет помощи включает две системы ЗРК Iris-T спецификаций SLM и SLS, танки Leopard 1, разведывательные и боевые БПЛА и ряд материалов для ведения боевых действий в условиях зимы.
Бюхнер и Коллатц подтвердили, что новый транш военной помощи профинансирован из выделенных на помощь Украины на текущий год средств размером в 8 миллиардов евро, а также является частью пакета помощи, анонсированного Шольцем в октябре.
Тогда Шольц обещал в ходе совместной конференции с Владимиром Зеленским, что Германия, Бельгия, Дания и Норвегия до конца 2024 года предоставят Киеву пакет военной помощи стоимостью 1,4 миллиарда евро.
Дрон HX-2 немецкой компании Helsing - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
В Германии начали массовое производство боевых дронов с ИИ для Украины
Вчера, 14:00
В августе немецкие СМИ сообщали, что Германия вынуждена сократить военную помощь Украине, поскольку, согласно текущему бюджетному планированию правительства ФРГ, теперь новые средства на эти цели не выделяются. Уточнялось, что уже одобренные поставки все еще будут осуществляться, но дополнительные заявки от немецкого министерства обороны больше не должны будут утверждаться, согласно распоряжению канцлера ФРГ. Позднее Шольц заверил, что Германия останется крупнейшим донором помощи Украине в Европе.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Страх и отчаяние Незалежной: украинцы устали воевать
28 ноября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевГерманияБерлин (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала