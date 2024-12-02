https://ria.ru/20241202/ukraina-1986865615.html

В Берлине рассказали об анонсированном Шольцем новом пакете помощи Киеву

В Берлине рассказали об анонсированном Шольцем новом пакете помощи Киеву - РИА Новости, 02.12.2024

В Берлине рассказали об анонсированном Шольцем новом пакете помощи Киеву

Обещанный канцлером Германии Олафом Шольцем в ходе его визита в Киев очередной транш помощи Украине стоимостью в 650 миллионов евро включает преимущественно... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T14:05

2024-12-02T14:05

2024-12-02T14:37

специальная военная операция на украине

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БЕРЛИН, 2 дек — РИА Новости. Обещанный канцлером Германии Олафом Шольцем в ходе его визита в Киев очередной транш помощи Украине стоимостью в 650 миллионов евро включает преимущественно обещанное уже оружие - танки Leopard 1, боевые БПЛА и ЗРК Iris-T и является частью анонсированного ранее пакета, как сообщили в кабмине ФРГ.Ранее Шольц прибыл с неанонсированным визитом в Киев, где глава немецкого кабмина намерен провести переговоры с Зеленским. Канцлер ФРГ анонсировал, что в ходе переговоров намерен объявить о дальнейших поставках военной продукции на сумму 650 миллионов евро, которая должна быть отправлена уже в декабре."Речь идёт о поставках, которые большей частью были анонсированы ещё в октябре", - заявил журналистам ходе брифинга германского кабмина официальный представитель правительства Вольфганг Бюхнер.Представитель министерства обороны Арне Коллатц, в свою очередь, уточнил, что пакет помощи включает две системы ЗРК Iris-T спецификаций SLM и SLS, танки Leopard 1, разведывательные и боевые БПЛА и ряд материалов для ведения боевых действий в условиях зимы.Бюхнер и Коллатц подтвердили, что новый транш военной помощи профинансирован из выделенных на помощь Украины на текущий год средств размером в 8 миллиардов евро, а также является частью пакета помощи, анонсированного Шольцем в октябре.Тогда Шольц обещал в ходе совместной конференции с Владимиром Зеленским, что Германия, Бельгия, Дания и Норвегия до конца 2024 года предоставят Киеву пакет военной помощи стоимостью 1,4 миллиарда евро.В августе немецкие СМИ сообщали, что Германия вынуждена сократить военную помощь Украине, поскольку, согласно текущему бюджетному планированию правительства ФРГ, теперь новые средства на эти цели не выделяются. Уточнялось, что уже одобренные поставки все еще будут осуществляться, но дополнительные заявки от немецкого министерства обороны больше не должны будут утверждаться, согласно распоряжению канцлера ФРГ. Позднее Шольц заверил, что Германия останется крупнейшим донором помощи Украине в Европе.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241202/sholts-1986860739.html

https://ria.ru/20241202/ukraina-1986863340.html

https://ria.ru/20241128/ukraina-1986028935.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киев, германия, берлин (город)