https://ria.ru/20241202/ukraina-1986863340.html

В Германии начали массовое производство боевых дронов с ИИ для Украины

В Германии начали массовое производство боевых дронов с ИИ для Украины - РИА Новости, 02.12.2024

В Германии начали массовое производство боевых дронов с ИИ для Украины

Немецкая компания Helsing начала массовое производство управляемых при помощи искусственного интеллекта (ИИ) боевых беспилотников, которые планируется... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T14:00

2024-12-02T14:00

2024-12-02T14:57

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Немецкая компания Helsing начала массовое производство управляемых при помощи искусственного интеллекта (ИИ) боевых беспилотников, которые планируется поставлять Украине, сообщило издание Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на компанию. С января компания из Мюнхена планирует производить 1000 дронов в месяц, пишет издание. Новые дроны типа HX-2 будут оборудованы искусственным интеллектом, что позволит им обходить обычные средства радиоэлектронного подавления. В середине ноября глава министерства обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что Германия в общей сложности поставит 4 тысячи боевых дронов на базе ИИ. Эти дроны, которые смогут залетать на 30-40 километров в тыл противника, в немецких СМИ получили название "мини-Taurus" (по аналогии с дальнобойными ракетами Taurus - ред.). Как сообщал ранее таблоид Bild, контракт на поставку 4 тысяч ударных беспилотников был заключен в сентябре 2024 года между немецкой фирмой Helsing и украинским министерством обороны. Финансирование происходит за счет инициативы правительства ФРГ. Дроны оборудованы программным обеспечением, которое делает их невосприимчивым к GPS-глушению и иным средствам электронной борьбы. Немецкие беспилотники имеют дальность полета в четыре раза превышающую дальность обычных дронов украинской армии и могут нести достаточно взрывчатки, чтобы уничтожить танки или блиндаж. Поставку дронов планируется начать с декабря по несколько сотен экземпляров в месяц. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241128/bespilotniki-1986158978.html

https://ria.ru/20241118/zapad-1984309888.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, германия, россия, борис писториус, нато, gps