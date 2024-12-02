В Германии начали массовое производство боевых дронов с ИИ для Украины
FAZ: немецкая Helsing начала массовое производство боевых дронов с ИИ для Киева
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Немецкая компания Helsing начала массовое производство управляемых при помощи искусственного интеллекта (ИИ) боевых беспилотников, которые планируется поставлять Украине, сообщило издание Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на компанию.
С января компания из Мюнхена планирует производить 1000 дронов в месяц, пишет издание. Новые дроны типа HX-2 будут оборудованы искусственным интеллектом, что позволит им обходить обычные средства радиоэлектронного подавления.
В середине ноября глава министерства обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что Германия в общей сложности поставит 4 тысячи боевых дронов на базе ИИ. Эти дроны, которые смогут залетать на 30-40 километров в тыл противника, в немецких СМИ получили название "мини-Taurus" (по аналогии с дальнобойными ракетами Taurus - ред.).
Как сообщал ранее таблоид Bild, контракт на поставку 4 тысяч ударных беспилотников был заключен в сентябре 2024 года между немецкой фирмой Helsing и украинским министерством обороны. Финансирование происходит за счет инициативы правительства ФРГ. Дроны оборудованы программным обеспечением, которое делает их невосприимчивым к GPS-глушению и иным средствам электронной борьбы. Немецкие беспилотники имеют дальность полета в четыре раза превышающую дальность обычных дронов украинской армии и могут нести достаточно взрывчатки, чтобы уничтожить танки или блиндаж. Поставку дронов планируется начать с декабря по несколько сотен экземпляров в месяц.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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