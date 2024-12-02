https://ria.ru/20241202/ukraina-1986845964.html

Берлин продолжает линию на безусловную поддержку Киева, заявили в Кремле

Берлин продолжает линию на безусловную поддержку Киева, заявили в Кремле - РИА Новости, 02.12.2024

Берлин продолжает линию на безусловную поддержку Киева, заявили в Кремле

Германия продолжает линию на безусловную поддержку Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T12:42

2024-12-02T12:42

2024-12-02T12:42

специальная военная операция на украине

германия

россия

украина

дмитрий песков

олаф шольц

владимир зеленский

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971438441_0:157:3302:2014_1920x0_80_0_0_a9130fcc4746200682118a3380f67817.jpg

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Германия продолжает линию на безусловную поддержку Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердил, что прибыл с визитом в Киев и намерен встретиться с Владимиром Зеленским. "Собственно, Германия продолжает свою линию на безусловную поддержку Украины", - сказал Песков. Он напомнил, что недавно состоялся первый за долгое время контакт президента РФ Владимира Путина с Шольцем. "Диалог - это всегда позитивное явление", - добавил пресс-секретарь президента РФ.

https://ria.ru/20241201/rossiya-1986659748.html

германия

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

германия, россия, украина, дмитрий песков, олаф шольц, владимир зеленский, в мире