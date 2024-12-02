https://ria.ru/20241202/ukraina-1986845964.html
Берлин продолжает линию на безусловную поддержку Киева, заявили в Кремле
Берлин продолжает линию на безусловную поддержку Киева, заявили в Кремле - РИА Новости, 02.12.2024
Берлин продолжает линию на безусловную поддержку Киева, заявили в Кремле
Германия продолжает линию на безусловную поддержку Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T12:42
2024-12-02T12:42
2024-12-02T12:42
специальная военная операция на украине
германия
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дмитрий песков
олаф шольц
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Германия продолжает линию на безусловную поддержку Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердил, что прибыл с визитом в Киев и намерен встретиться с Владимиром Зеленским. "Собственно, Германия продолжает свою линию на безусловную поддержку Украины", - сказал Песков. Он напомнил, что недавно состоялся первый за долгое время контакт президента РФ Владимира Путина с Шольцем. "Диалог - это всегда позитивное явление", - добавил пресс-секретарь президента РФ.
https://ria.ru/20241201/rossiya-1986659748.html
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РИА Новости
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германия, россия, украина, дмитрий песков, олаф шольц, владимир зеленский, в мире
Специальная военная операция на Украине, Германия, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Олаф Шольц, Владимир Зеленский, В мире
Берлин продолжает линию на безусловную поддержку Киева, заявили в Кремле
Песков заявил о продолжении Германией линии на безусловную поддержку Украины