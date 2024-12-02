https://ria.ru/20241202/ukraina-1986792824.html
В Киевской области прогремели взрывы
В Киевской области прогремели взрывы - РИА Новости, 02.12.2024
В Киевской области прогремели взрывы
Взрывы прогремели в понедельник в Киевской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Новости.Live". РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T08:09
2024-12-02T08:09
2024-12-02T12:31
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Взрывы прогремели в понедельник в Киевской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Новости.Live". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога. "Взрывы в Киевской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20241202/spetsoperatsiya-1986790852.html
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В Киевской области прогремели взрывы
В Киевской области на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы