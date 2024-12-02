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Украинские военкоматы вымогают деньги за шанс избежать смерти на фронте - РИА Новости, 02.12.2024
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04:34 02.12.2024 (обновлено: 04:39 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/ukraina-1986783960.html
Украинские военкоматы вымогают деньги за шанс избежать смерти на фронте
Украинские военкоматы вымогают деньги за шанс избежать смерти на фронте - РИА Новости, 02.12.2024
Украинские военкоматы вымогают деньги за шанс избежать смерти на фронте
Сотрудники украинских военкоматов вымогают у мирных жителей деньги за возможность не попасть на фронт и не принимать участие в боях, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T04:34
2024-12-02T04:39
в мире
украина
запорожская область
россия
специальная военная операция на украине
мобилизация
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МЕЛИТОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости. Сотрудники украинских военкоматов вымогают у мирных жителей деньги за возможность не попасть на фронт и не принимать участие в боях, рассказал РИА Новости представитель силовых структур России, в распоряжении которых оказалась соответствующая переписка жительницы освобожденной части Запорожской области и ее сестры, живущей в Днепропетровской области Украины. В переписке указано, что мужа этой сестры сотрудники военкомата пытались схватить при выходе из дома, но тот оказал сопротивление и смог убежать. "К нам обратились жительница Запорожской области и предоставила переписку со своей сестрой. Сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) попытались, можно сказать, похитить мужа сестры. За то, что он не будет принимать участие в боевых действиях, у родственников вымогают крупную сумму денег. Как выразилась сотрудники военкомата - служить он все равно будет, но мы сделаем так, что на "передок" он не попадет. Если в кратчайший срок нужная сумма не окажется у ТЦК, то его сразу отправят на самое горячее направление", - рассказал собеседник агентства. Он пояснил, что сотрудники украинского военкомата прислали женщине видео, на котором видно, как мужчина выходит из двора частного дома, после чего его окликают и представляются как ТЦК, завязывается потасовка. "Представители так называемого ТЦК связались с женой сбежавшего мужчины и сказали, что у них есть доказательства его сопротивления и бегства. И они представят это как сопротивление и бегство и сделают из этого уголовную статью", - рассказал председатель российских силовых структур. Также он пояснил, что представившиеся сотрудниками ТЦК добавили, что у них есть и адрес, и данные "беглеца", и в случае, если он добровольно не явится к ним с указанной суммой, то проблемы будут и у него, и у его родственников. "На наш вопрос, почему сестра обратилась именно к ней, а не к другим родственникам, живущим на Украине, женщина ответила, что на этой территории люди стали жить лучше и возможностей собрать денег - больше", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240802/ukraina-1963744640.html
https://ria.ru/20241102/omb-1981461902.html
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в мире, украина, запорожская область, россия, мобилизация, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Запорожская область, Россия, Специальная военная операция на Украине, мобилизация, Вооруженные силы Украины
Украинские военкоматы вымогают деньги за шанс избежать смерти на фронте

Сотрудники украинских военкоматов вымогают деньги за возможность не воевать

© РИА Новости / Евгений Котенко | Перейти в медиабанкПризывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве
Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости. Сотрудники украинских военкоматов вымогают у мирных жителей деньги за возможность не попасть на фронт и не принимать участие в боях, рассказал РИА Новости представитель силовых структур России, в распоряжении которых оказалась соответствующая переписка жительницы освобожденной части Запорожской области и ее сестры, живущей в Днепропетровской области Украины.
В переписке указано, что мужа этой сестры сотрудники военкомата пытались схватить при выходе из дома, но тот оказал сопротивление и смог убежать.
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"К нам обратились жительница Запорожской области и предоставила переписку со своей сестрой. Сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) попытались, можно сказать, похитить мужа сестры. За то, что он не будет принимать участие в боевых действиях, у родственников вымогают крупную сумму денег. Как выразилась сотрудники военкомата - служить он все равно будет, но мы сделаем так, что на "передок" он не попадет. Если в кратчайший срок нужная сумма не окажется у ТЦК, то его сразу отправят на самое горячее направление", - рассказал собеседник агентства.
Он пояснил, что сотрудники украинского военкомата прислали женщине видео, на котором видно, как мужчина выходит из двора частного дома, после чего его окликают и представляются как ТЦК, завязывается потасовка.
«
"Представители так называемого ТЦК связались с женой сбежавшего мужчины и сказали, что у них есть доказательства его сопротивления и бегства. И они представят это как сопротивление и бегство и сделают из этого уголовную статью", - рассказал председатель российских силовых структур.
Также он пояснил, что представившиеся сотрудниками ТЦК добавили, что у них есть и адрес, и данные "беглеца", и в случае, если он добровольно не явится к ним с указанной суммой, то проблемы будут и у него, и у его родственников.
"На наш вопрос, почему сестра обратилась именно к ней, а не к другим родственникам, живущим на Украине, женщина ответила, что на этой территории люди стали жить лучше и возможностей собрать денег - больше", - добавил собеседник агентства.
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