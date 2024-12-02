https://ria.ru/20241202/ukraina-1986783960.html

Украинские военкоматы вымогают деньги за шанс избежать смерти на фронте

Украинские военкоматы вымогают деньги за шанс избежать смерти на фронте - РИА Новости, 02.12.2024

Украинские военкоматы вымогают деньги за шанс избежать смерти на фронте

Сотрудники украинских военкоматов вымогают у мирных жителей деньги за возможность не попасть на фронт и не принимать участие в боях, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T04:34

2024-12-02T04:34

2024-12-02T04:39

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МЕЛИТОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости. Сотрудники украинских военкоматов вымогают у мирных жителей деньги за возможность не попасть на фронт и не принимать участие в боях, рассказал РИА Новости представитель силовых структур России, в распоряжении которых оказалась соответствующая переписка жительницы освобожденной части Запорожской области и ее сестры, живущей в Днепропетровской области Украины. В переписке указано, что мужа этой сестры сотрудники военкомата пытались схватить при выходе из дома, но тот оказал сопротивление и смог убежать. "К нам обратились жительница Запорожской области и предоставила переписку со своей сестрой. Сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) попытались, можно сказать, похитить мужа сестры. За то, что он не будет принимать участие в боевых действиях, у родственников вымогают крупную сумму денег. Как выразилась сотрудники военкомата - служить он все равно будет, но мы сделаем так, что на "передок" он не попадет. Если в кратчайший срок нужная сумма не окажется у ТЦК, то его сразу отправят на самое горячее направление", - рассказал собеседник агентства. Он пояснил, что сотрудники украинского военкомата прислали женщине видео, на котором видно, как мужчина выходит из двора частного дома, после чего его окликают и представляются как ТЦК, завязывается потасовка. "Представители так называемого ТЦК связались с женой сбежавшего мужчины и сказали, что у них есть доказательства его сопротивления и бегства. И они представят это как сопротивление и бегство и сделают из этого уголовную статью", - рассказал председатель российских силовых структур. Также он пояснил, что представившиеся сотрудниками ТЦК добавили, что у них есть и адрес, и данные "беглеца", и в случае, если он добровольно не явится к ним с указанной суммой, то проблемы будут и у него, и у его родственников. "На наш вопрос, почему сестра обратилась именно к ней, а не к другим родственникам, живущим на Украине, женщина ответила, что на этой территории люди стали жить лучше и возможностей собрать денег - больше", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240802/ukraina-1963744640.html

https://ria.ru/20241102/omb-1981461902.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, запорожская область, россия, мобилизация, вооруженные силы украины