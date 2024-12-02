https://ria.ru/20241202/ukraina-1986778006.html

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.12.2024

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Хмельницкой, Тернопольской, Черновицкой, Ивано-Франковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T01:41

2024-12-02T01:41

2024-12-02T01:41

в мире

россия

хмельницкий (город)

ивано-франковская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Хмельницкой, Тернопольской, Черновицкой, Ивано-Франковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В Черновицкой и Хмельницкой областях сигнал воздушной тревоги прозвучал около 00.16 мск. В 01.05 воздушную тревогу объявили в Тернопольской области, в 01.27 - в Ивано-Франковской. Ранее объявленный сигнал тревоги по-прежнему звучит в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также в Киеве. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241201/konflikt-1986745402.html

https://ria.ru/20241201/ukraine-1986764822.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, хмельницкий (город), ивано-франковская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина