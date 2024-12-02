В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Хмельницкой и еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди у бетонного укрытия в Николаеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди у бетонного укрытия в Николаеве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Хмельницкой, Тернопольской, Черновицкой, Ивано-Франковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
В Черновицкой и Хмельницкой областях сигнал воздушной тревоги прозвучал около 00.16 мск. В 01.05 воздушную тревогу объявили в Тернопольской области, в 01.27 - в Ивано-Франковской.
Ранее объявленный сигнал тревоги по-прежнему звучит в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также в Киеве.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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