https://ria.ru/20241202/ufa-1986854406.html

Жителя Уфы осудили за изнасилование и убийство сводной сестры

Жителя Уфы осудили за изнасилование и убийство сводной сестры - РИА Новости, 02.12.2024

Жителя Уфы осудили за изнасилование и убийство сводной сестры

Верховный суд Башкирии приговорил 22-летнего жителя Уфы Сергея Пугачева к 21 году лишения свободы за изнасилование и убийство 14-летней сводной сестры, тело... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T13:18

2024-12-02T13:18

2024-12-02T13:23

происшествия

уфа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986854918_274:107:1170:611_1920x0_80_0_0_aa35db100611de470f73e69bb2bd8ae4.jpg

ПЕРМЬ, 2 дек - РИА Новости. Верховный суд Башкирии приговорил 22-летнего жителя Уфы Сергея Пугачева к 21 году лишения свободы за изнасилование и убийство 14-летней сводной сестры, тело которой нашли в багажнике машины ее матери, сообщает объединенная пресс-службы судов республики. В октябре прошлого года жительница Уфы обратилась в полицию с сообщением о пропаже 14-летней дочери. Чуть позже она обнаружила ее тело в багажнике своего автомобиля, припаркованного во дворе дома. В убийстве обвинили 21-летнего сводного брата девочки. После задержания он признался, что в состоянии наркотического опьянения изнасиловал и задушил сестренку. Эксперты признали парня вменяемым. "Ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 21 год с лишением права заниматься педагогической, воспитательной и тренерско-преподавательской деятельностью с лицами, не достигшими 18-летнего возраста, на срок 13 лет и ограничением свободы сроком 2 года", - говорится в сообщении. Пугачев признан виновным по статьям об убийстве, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, хищении имущества и незаконном приобретении и хранении наркотиков.

https://ria.ru/20241118/prigovor--1984429617.html

https://ria.ru/20241129/zaderzhanie-1986432893.html

уфа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, уфа