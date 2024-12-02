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Жителя Уфы осудили за изнасилование и убийство сводной сестры - РИА Новости, 02.12.2024
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13:18 02.12.2024 (обновлено: 13:23 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/ufa-1986854406.html
Жителя Уфы осудили за изнасилование и убийство сводной сестры
Жителя Уфы осудили за изнасилование и убийство сводной сестры - РИА Новости, 02.12.2024
Жителя Уфы осудили за изнасилование и убийство сводной сестры
Верховный суд Башкирии приговорил 22-летнего жителя Уфы Сергея Пугачева к 21 году лишения свободы за изнасилование и убийство 14-летней сводной сестры, тело... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T13:18
2024-12-02T13:23
происшествия
уфа
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ПЕРМЬ, 2 дек - РИА Новости. Верховный суд Башкирии приговорил 22-летнего жителя Уфы Сергея Пугачева к 21 году лишения свободы за изнасилование и убийство 14-летней сводной сестры, тело которой нашли в багажнике машины ее матери, сообщает объединенная пресс-службы судов республики. В октябре прошлого года жительница Уфы обратилась в полицию с сообщением о пропаже 14-летней дочери. Чуть позже она обнаружила ее тело в багажнике своего автомобиля, припаркованного во дворе дома. В убийстве обвинили 21-летнего сводного брата девочки. После задержания он признался, что в состоянии наркотического опьянения изнасиловал и задушил сестренку. Эксперты признали парня вменяемым. "Ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 21 год с лишением права заниматься педагогической, воспитательной и тренерско-преподавательской деятельностью с лицами, не достигшими 18-летнего возраста, на срок 13 лет и ограничением свободы сроком 2 года", - говорится в сообщении. Пугачев признан виновным по статьям об убийстве, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, хищении имущества и незаконном приобретении и хранении наркотиков.
https://ria.ru/20241118/prigovor--1984429617.html
https://ria.ru/20241129/zaderzhanie-1986432893.html
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происшествия, уфа
Происшествия, Уфа
Жителя Уфы осудили за изнасилование и убийство сводной сестры

Житель Уфы получил 21 год за изнасилование и убийство 14-летней сводной сестры

© Фото : Объединённая пресс-служба судов Республики Башкортостан/TelegramСергей Пугачев, обвиняемый в убийстве сводной сестры
Сергей Пугачев, обвиняемый в убийстве сводной сестры - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© Фото : Объединённая пресс-служба судов Республики Башкортостан/Telegram
Сергей Пугачев, обвиняемый в убийстве сводной сестры
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ПЕРМЬ, 2 дек - РИА Новости. Верховный суд Башкирии приговорил 22-летнего жителя Уфы Сергея Пугачева к 21 году лишения свободы за изнасилование и убийство 14-летней сводной сестры, тело которой нашли в багажнике машины ее матери, сообщает объединенная пресс-службы судов республики.
В октябре прошлого года жительница Уфы обратилась в полицию с сообщением о пропаже 14-летней дочери. Чуть позже она обнаружила ее тело в багажнике своего автомобиля, припаркованного во дворе дома. В убийстве обвинили 21-летнего сводного брата девочки. После задержания он признался, что в состоянии наркотического опьянения изнасиловал и задушил сестренку. Эксперты признали парня вменяемым.
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"Ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 21 год с лишением права заниматься педагогической, воспитательной и тренерско-преподавательской деятельностью с лицами, не достигшими 18-летнего возраста, на срок 13 лет и ограничением свободы сроком 2 года", - говорится в сообщении.
Пугачев признан виновным по статьям об убийстве, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, хищении имущества и незаконном приобретении и хранении наркотиков.
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