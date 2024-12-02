https://ria.ru/20241202/uchenye-1986798248.html

Российские ученые сделали открытие, способное повлиять на лечение рака

Российские ученые сделали открытие, способное повлиять на лечение рака - РИА Новости, 02.12.2024

Российские ученые сделали открытие, способное повлиять на лечение рака

Российские ученые сделали открытие, способное повлиять на лечение онкологических, аутоиммунных и других заболеваний - они доказали, что молекула интерлейкин-6... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T09:15

2024-12-02T09:15

2024-12-02T09:15

наука

московский физико-технический институт

россия

рак

онкология

здоровье - общество

открытия - риа наука

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Российские ученые сделали открытие, способное повлиять на лечение онкологических, аутоиммунных и других заболеваний - они доказали, что молекула интерлейкин-6 (IL-6), играющая ключевую роль в работе иммунной системы человека, может соединяться в пары, образуя так называемые димеры, которые могут участвовать в развитии хронического лимфолейкоза, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского физико-технического института. Интерлейкин-6 (IL-6) - молекула, которая оказывает разнообразные эффекты на иммунную систему. В последние несколько лет он привлекает большое внимание ученые из-за участия в "цитокиновом шторме" – реакции иммунной системы, которая может приводить к гибели заболевших тяжелой формой COVID-19. Помимо острых воспалительных реакций, IL-6 участвует в кроветворении, аутоиммунных заболеваниях вроде ревматоидного артрита и других процессах. Обычно интерлейкин-6 работает в виде отдельных молекул - мономеров. Однако еще в начале XXI века ученые предположили, что он может собираться в димеры при развитии хронического лимфоцитарного лейкоза. Важность проблемы была показана, но на существование самих димеров тогда указывали лишь косвенные данные. Сейчас исследователи из МФТИ и их коллеги из других российских научных организаций смогли доказать существование таких димеров и описать их необычные свойства. Исследователи решили вновь обратиться к этому вопросу и успешно его решили. Они выяснили, что димеры интерлейкина-6 образуются благодаря процессу, известному как "обмен доменами". Это означает, что две молекулы IL-6 могут внедряться друг в друга, образуя устойчивую структуру. "Это открытие имеет важные последствия: димеры и мономеры интерлейкина-6 обладают разными биологическими свойствами. Димеры могут блокировать действие мономеров, что приводит к сложным эффектам - IL-6 может как усиливать, так и подавлять воспаление. Понимание этих механизмов поможет разработать новые методы лечения, которые будут нацелены на конкретные формы интерлейкина-6, что, в свою очередь, улучшит терапию различных заболеваний", - отметили в МФТИ.

https://ria.ru/20240711/nauka-1958795944.html

https://ria.ru/20240829/nauka-1969073472.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

московский физико-технический институт, россия, рак, онкология, здоровье - общество, открытия - риа наука