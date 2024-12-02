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Участник "Времени героев" станет советником в "Росатоме" - РИА Новости, 02.12.2024
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23:02 02.12.2024 (обновлено: 23:52 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/uchastnik-1986981558.html
Участник "Времени героев" станет советником в "Росатоме"
Участник "Времени героев" станет советником в "Росатоме" - РИА Новости, 02.12.2024
Участник "Времени героев" станет советником в "Росатоме"
Участник первого потока программы "Время героев" Павел Якушев станет советником заместителя гендиректора по персоналу по патриотическому воспитанию... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T23:02
2024-12-02T23:52
россия
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
программа "время героев"
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Участник первого потока программы "Время героев" Павел Якушев станет советником заместителя гендиректора по персоналу по патриотическому воспитанию госкорпорации "Росатом", сообщается в Telegram-канале программы. "Кавалер ордена Мужества и участник первого потока программы "Время героев" капитан Павел Якушев получил приглашение занять должность советника заместителя генерального директора по персоналу по патриотическому воспитанию госкорпорации "Росатом", — говорится в посте. Уточняется, что он проходил стажировку под наставничеством главы "Росатома" Алексея Лихачева. Как отметил сам Якушев, программа "Время героев" объединила людей, учувствовавших в боевых действиях, умеющих работать в команде, обладающих навыками управления в сложных условиях и готовых всегда прийти на помощь. "Мастер-классы и тренинги, которые мы проходим при участии высших должностных лиц, ведущих экспертов в разных областях и высококвалифицированных специалистов, помогли мне лучше понять основные нюансы государственной гражданской службы. Я получил ценные знания и навыки, которые пригодятся мне в будущем", – сказал он. Якушев — участник спецоперации с 2022 года, командир мотострелковой роты. В 2023-м награжден орденом Мужества. С мая 2024-го является участником Президентской программы "Время героев". О старте новой инициативы для ветеранов и участников специальной военной операции Владимир Путин сообщил в послании Федеральному собранию в феврале. Он подчеркнул, что участниками программы "Время героев" должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.Цель программы — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
https://ria.ru/20241202/geroi-1986810608.html
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россия, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", программа "время героев"
Россия, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Программа "Время героев"
Участник "Времени героев" станет советником в "Росатоме"

Участник "Времени героев" Якушев станет советником по патриотическому воспитанию

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип на стенде государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Участник первого потока программы "Время героев" Павел Якушев станет советником заместителя гендиректора по персоналу по патриотическому воспитанию госкорпорации "Росатом", сообщается в Telegram-канале программы.
"Кавалер ордена Мужества и участник первого потока программы "Время героев" капитан Павел Якушев получил приглашение занять должность советника заместителя генерального директора по персоналу по патриотическому воспитанию госкорпорации "Росатом", — говорится в посте.
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Вчера, 10:25
Уточняется, что он проходил стажировку под наставничеством главы "Росатома" Алексея Лихачева.
Как отметил сам Якушев, программа "Время героев" объединила людей, учувствовавших в боевых действиях, умеющих работать в команде, обладающих навыками управления в сложных условиях и готовых всегда прийти на помощь.
"Мастер-классы и тренинги, которые мы проходим при участии высших должностных лиц, ведущих экспертов в разных областях и высококвалифицированных специалистов, помогли мне лучше понять основные нюансы государственной гражданской службы. Я получил ценные знания и навыки, которые пригодятся мне в будущем", – сказал он.
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Якушев — участник спецоперации с 2022 года, командир мотострелковой роты. В 2023-м награжден орденом Мужества. С мая 2024-го является участником Президентской программы "Время героев".
О старте новой инициативы для ветеранов и участников специальной военной операции Владимир Путин сообщил в послании Федеральному собранию в феврале. Он подчеркнул, что участниками программы "Время героев" должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.
Цель программы — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
Президент РФ Владимир Путин и Евгений Первышов, назначенный временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области, во время встрече в Москве - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
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