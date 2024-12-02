https://ria.ru/20241202/uchastnik-1986981558.html

Участник "Времени героев" станет советником в "Росатоме"

Участник "Времени героев" станет советником в "Росатоме" - РИА Новости, 02.12.2024

Участник "Времени героев" станет советником в "Росатоме"

Участник первого потока программы "Время героев" Павел Якушев станет советником заместителя гендиректора по персоналу по патриотическому воспитанию... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T23:02

2024-12-02T23:02

2024-12-02T23:52

россия

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

программа "время героев"

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Участник первого потока программы "Время героев" Павел Якушев станет советником заместителя гендиректора по персоналу по патриотическому воспитанию госкорпорации "Росатом", сообщается в Telegram-канале программы. "Кавалер ордена Мужества и участник первого потока программы "Время героев" капитан Павел Якушев получил приглашение занять должность советника заместителя генерального директора по персоналу по патриотическому воспитанию госкорпорации "Росатом", — говорится в посте. Уточняется, что он проходил стажировку под наставничеством главы "Росатома" Алексея Лихачева. Как отметил сам Якушев, программа "Время героев" объединила людей, учувствовавших в боевых действиях, умеющих работать в команде, обладающих навыками управления в сложных условиях и готовых всегда прийти на помощь. "Мастер-классы и тренинги, которые мы проходим при участии высших должностных лиц, ведущих экспертов в разных областях и высококвалифицированных специалистов, помогли мне лучше понять основные нюансы государственной гражданской службы. Я получил ценные знания и навыки, которые пригодятся мне в будущем", – сказал он. Якушев — участник спецоперации с 2022 года, командир мотострелковой роты. В 2023-м награжден орденом Мужества. С мая 2024-го является участником Президентской программы "Время героев". О старте новой инициативы для ветеранов и участников специальной военной операции Владимир Путин сообщил в послании Федеральному собранию в феврале. Он подчеркнул, что участниками программы "Время героев" должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.Цель программы — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.

https://ria.ru/20241202/geroi-1986810608.html

https://ria.ru/20241115/peskov-1983938326.html

https://ria.ru/20241104/putin-1981838304.html

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россия, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", программа "время героев"