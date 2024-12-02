https://ria.ru/20241202/tsentr-1986901250.html

Крупный логистический центр построили в Липецкой области

Крупный логистический центр построили в Липецкой области - РИА Новости, 02.12.2024

Крупный логистический центр построили в Липецкой области

На Елецкой площадке ОЭЗ "Липецк" завершилось строительство логистического центра "Август Логистика", объем вложенных инвестиций составил 1,5 миллиарда рублей,... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T16:14

2024-12-02T16:14

2024-12-02T16:14

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

логистика

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ЛИПЕЦК, 2 дек - РИА Новости. На Елецкой площадке ОЭЗ "Липецк" завершилось строительство логистического центра "Август Логистика", объем вложенных инвестиций составил 1,5 миллиарда рублей, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что центр будет выполнять распределительно-сортировочные функции по хранению средств защиты растений и их доставке к сельхозпроизводителям в Тамбовскую, Орловскую, Курскую, Ростовскую области, в Краснодарский край. Площадь склада логистического центра составляет почти 11 тысяч квадратных метров. Он способен вместить 26 тысяч палет и до 16 тысяч тонн готовой продукции. По словам Артамонова, пока на объекте идут подготовительные работы к началу официального открытия, сотрудники проходят обучение. Будет создано 50 рабочих мест. Основную часть персонала составят инженерно-технические работники, водители, грузчики, логисты, кладовщики. Компания предоставит сотрудникам доставку служебным транспортом, средства индивидуальной защиты, питание. "Особая экономическая зона "Липецк" по многим показателям признана одной из лучших в стране и во многом ее развитие определяет инвестиционный климат", – отметил Артамонов.

https://ria.ru/20241127/lipetsk-1986053261.html

https://ria.ru/20241126/lipetsk-1985779212.html

липецкая область

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липецкая область, игорь артамонов, логистика