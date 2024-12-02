Крупный логистический центр построили в Липецкой области
Артамонов: завершено строительство логистического центра "Август Логистика"
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Архивное фото
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ЛИПЕЦК, 2 дек - РИА Новости. На Елецкой площадке ОЭЗ "Липецк" завершилось строительство логистического центра "Август Логистика", объем вложенных инвестиций составил 1,5 миллиарда рублей, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что центр будет выполнять распределительно-сортировочные функции по хранению средств защиты растений и их доставке к сельхозпроизводителям в Тамбовскую, Орловскую, Курскую, Ростовскую области, в Краснодарский край.
Площадь склада логистического центра составляет почти 11 тысяч квадратных метров. Он способен вместить 26 тысяч палет и до 16 тысяч тонн готовой продукции.
По словам Артамонова, пока на объекте идут подготовительные работы к началу официального открытия, сотрудники проходят обучение. Будет создано 50 рабочих мест. Основную часть персонала составят инженерно-технические работники, водители, грузчики, логисты, кладовщики. Компания предоставит сотрудникам доставку служебным транспортом, средства индивидуальной защиты, питание.
"Особая экономическая зона "Липецк" по многим показателям признана одной из лучших в стране и во многом ее развитие определяет инвестиционный климат", – отметил Артамонов.
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