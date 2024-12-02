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Крупный логистический центр построили в Липецкой области - РИА Новости, 02.12.2024
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Липецкая область
 
16:14 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/tsentr-1986901250.html
Крупный логистический центр построили в Липецкой области
Крупный логистический центр построили в Липецкой области - РИА Новости, 02.12.2024
Крупный логистический центр построили в Липецкой области
На Елецкой площадке ОЭЗ "Липецк" завершилось строительство логистического центра "Август Логистика", объем вложенных инвестиций составил 1,5 миллиарда рублей,... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T16:14
2024-12-02T16:14
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
логистика
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ЛИПЕЦК, 2 дек - РИА Новости. На Елецкой площадке ОЭЗ "Липецк" завершилось строительство логистического центра "Август Логистика", объем вложенных инвестиций составил 1,5 миллиарда рублей, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что центр будет выполнять распределительно-сортировочные функции по хранению средств защиты растений и их доставке к сельхозпроизводителям в Тамбовскую, Орловскую, Курскую, Ростовскую области, в Краснодарский край. Площадь склада логистического центра составляет почти 11 тысяч квадратных метров. Он способен вместить 26 тысяч палет и до 16 тысяч тонн готовой продукции. По словам Артамонова, пока на объекте идут подготовительные работы к началу официального открытия, сотрудники проходят обучение. Будет создано 50 рабочих мест. Основную часть персонала составят инженерно-технические работники, водители, грузчики, логисты, кладовщики. Компания предоставит сотрудникам доставку служебным транспортом, средства индивидуальной защиты, питание. "Особая экономическая зона "Липецк" по многим показателям признана одной из лучших в стране и во многом ее развитие определяет инвестиционный климат", – отметил Артамонов.
https://ria.ru/20241127/lipetsk-1986053261.html
https://ria.ru/20241126/lipetsk-1985779212.html
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липецкая область, игорь артамонов, логистика
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Логистика
Крупный логистический центр построили в Липецкой области

Артамонов: завершено строительство логистического центра "Август Логистика"

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Архивное фото
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ЛИПЕЦК, 2 дек - РИА Новости. На Елецкой площадке ОЭЗ "Липецк" завершилось строительство логистического центра "Август Логистика", объем вложенных инвестиций составил 1,5 миллиарда рублей, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что центр будет выполнять распределительно-сортировочные функции по хранению средств защиты растений и их доставке к сельхозпроизводителям в Тамбовскую, Орловскую, Курскую, Ростовскую области, в Краснодарский край.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Операторов беспилотных летательных аппаратов начали готовить в Липецке
27 ноября, 17:39
Площадь склада логистического центра составляет почти 11 тысяч квадратных метров. Он способен вместить 26 тысяч палет и до 16 тысяч тонн готовой продукции.
По словам Артамонова, пока на объекте идут подготовительные работы к началу официального открытия, сотрудники проходят обучение. Будет создано 50 рабочих мест. Основную часть персонала составят инженерно-технические работники, водители, грузчики, логисты, кладовщики. Компания предоставит сотрудникам доставку служебным транспортом, средства индивидуальной защиты, питание.
"Особая экономическая зона "Липецк" по многим показателям признана одной из лучших в стране и во многом ее развитие определяет инвестиционный климат", – отметил Артамонов.
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Липецкая областьЛипецкая областьИгорь АртамоновЛогистика
 
 
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