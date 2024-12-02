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Трюдо пообещал Трампу усилить безопасность на границе с США - РИА Новости, 02.12.2024
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01:06 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/trjudo-1986776301.html
Трюдо пообещал Трампу усилить безопасность на границе с США
Трюдо пообещал Трампу усилить безопасность на границе с США - РИА Новости, 02.12.2024
Трюдо пообещал Трампу усилить безопасность на границе с США
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе встречи с победившим на выборах в США Дональдом Трампом пообещал, что Оттава усилит безопасность на границе двух... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T01:06
2024-12-02T01:06
в мире
канада
сша
оттава
дональд трамп
джастин трюдо
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе встречи с победившим на выборах в США Дональдом Трампом пообещал, что Оттава усилит безопасность на границе двух стран, передает телеканал CBC со ссылкой на источник в правительстве Канады. Ранее Трамп заявил, что с 20 января, после вступления в должность, подпишет указ о введении 25-процентных тарифов на все товары из Мексики и Канады из-за неразрешенности проблемы нелегальной иммиграции и притока наркотрафика в страну. "Трюдо пообещал усилить безопасность на границе Канады и США и, в частности, сказал Трампу, что увеличит количество вертолетных патрулей", - говорится в материале телеканала. Министр общественной безопасности Канады Доминик Леблан в интервью телеканалу заявил, что Канада намерена закупить дополнительные БПЛА, полицейские вертолеты, а также перебросить дополнительных сотрудников на границу. Трамп в субботу заявил, что его встреча с премьер-министром Канады Джастином Трюдо прошла очень продуктивно.
https://ria.ru/20240924/ssha-1974499514.html
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в мире, канада, сша, оттава, дональд трамп, джастин трюдо
В мире, Канада, США, Оттава, Дональд Трамп, Джастин Трюдо
Трюдо пообещал Трампу усилить безопасность на границе с США

CBC: Трюдо пообещал Трампу усилить безопасность на границе Канады и США

© AP Photo / Jack TaylorПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© AP Photo / Jack Taylor
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе встречи с победившим на выборах в США Дональдом Трампом пообещал, что Оттава усилит безопасность на границе двух стран, передает телеканал CBC со ссылкой на источник в правительстве Канады.
Ранее Трамп заявил, что с 20 января, после вступления в должность, подпишет указ о введении 25-процентных тарифов на все товары из Мексики и Канады из-за неразрешенности проблемы нелегальной иммиграции и притока наркотрафика в страну.
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"Трюдо пообещал усилить безопасность на границе Канады и США и, в частности, сказал Трампу, что увеличит количество вертолетных патрулей", - говорится в материале телеканала.
Министр общественной безопасности Канады Доминик Леблан в интервью телеканалу заявил, что Канада намерена закупить дополнительные БПЛА, полицейские вертолеты, а также перебросить дополнительных сотрудников на границу.
Трамп в субботу заявил, что его встреча с премьер-министром Канады Джастином Трюдо прошла очень продуктивно.
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Трамп заявил, что его встреча с Трюдо прошла продуктивно
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В миреКанадаСШАОттаваДональд ТрампДжастин Трюдо
 
 
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