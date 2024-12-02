https://ria.ru/20241202/trjudo-1986776301.html

Трюдо пообещал Трампу усилить безопасность на границе с США

Трюдо пообещал Трампу усилить безопасность на границе с США - РИА Новости, 02.12.2024

Трюдо пообещал Трампу усилить безопасность на границе с США

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе встречи с победившим на выборах в США Дональдом Трампом пообещал, что Оттава усилит безопасность на границе двух... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T01:06

2024-12-02T01:06

2024-12-02T01:06

в мире

канада

сша

оттава

дональд трамп

джастин трюдо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155888/13/1558881379_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_365cb3ca28740fc7528e3e74dd709051.jpg

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе встречи с победившим на выборах в США Дональдом Трампом пообещал, что Оттава усилит безопасность на границе двух стран, передает телеканал CBC со ссылкой на источник в правительстве Канады. Ранее Трамп заявил, что с 20 января, после вступления в должность, подпишет указ о введении 25-процентных тарифов на все товары из Мексики и Канады из-за неразрешенности проблемы нелегальной иммиграции и притока наркотрафика в страну. "Трюдо пообещал усилить безопасность на границе Канады и США и, в частности, сказал Трампу, что увеличит количество вертолетных патрулей", - говорится в материале телеканала. Министр общественной безопасности Канады Доминик Леблан в интервью телеканалу заявил, что Канада намерена закупить дополнительные БПЛА, полицейские вертолеты, а также перебросить дополнительных сотрудников на границу. Трамп в субботу заявил, что его встреча с премьер-министром Канады Джастином Трюдо прошла очень продуктивно.

https://ria.ru/20240924/ssha-1974499514.html

https://ria.ru/20241130/tramp-1986665623.html

канада

сша

оттава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, канада, сша, оттава, дональд трамп, джастин трюдо