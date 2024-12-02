https://ria.ru/20241202/trevoga-1986791253.html

В Киевской области объявили воздушную тревогу

В Киевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.12.2024

В Киевской области объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T07:44

2024-12-02T07:44

2024-12-02T07:45

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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, тревога в регионе прозвучала в 7.18 мск. Ранее воздушная тревога была объявлена в Сумской, Харьковской и Черниговской областях, там она продолжает действовать. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20241202/trevoga-1986790966.html

https://ria.ru/20241202/ukraina-1986790346.html

киевская область

украина

черниговская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киевская область, украина, черниговская область, в мире