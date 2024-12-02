https://ria.ru/20241202/trevoga-1986790966.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.12.2024

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T07:42

2024-12-02T07:42

2024-12-02T07:59

специальная военная операция на украине

киев

в мире

черниговская область

россия

воздушная тревога

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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.По данным ресурса, тревога в Киеве прозвучала в 07.31 мск.Ранее воздушная тревога была объявлена в Киевской, Сумской и Черниговской областях, там она продолжает действовать.Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20241202/ukraina-1986790346.html

https://ria.ru/20241201/rossiya-1986659748.html

киев

черниговская область

россия

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Дарья Буймова

киев, в мире, черниговская область, россия, воздушная тревога