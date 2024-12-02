https://ria.ru/20241202/transneft-1986920465.html

"Транснефть" рассказала о проекте нефтепровода между Венгрией и Сербией

"Транснефть" рассказала о проекте нефтепровода между Венгрией и Сербией - РИА Новости, 02.12.2024

"Транснефть" рассказала о проекте нефтепровода между Венгрией и Сербией

Проект нефтепровода, который через Венгрию подключит Сербию к нефтепроводу "Дружба", планируется реализовать до 2026 года, пишет корпоративное издание... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T17:39

2024-12-02T17:39

2024-12-02T17:39

экономика

сербия

венгрия

польша

александр вучич

транснефть

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149246/72/1492467245_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9f1812f64e389c6b0b17af410dc55486.jpg

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Проект нефтепровода, который через Венгрию подключит Сербию к нефтепроводу "Дружба", планируется реализовать до 2026 года, пишет корпоративное издание "Транснефти". Сербия обратилась к России за помощью в реализации этого нефтепровода, и "Транснефть" готова посодействовать, говорил в ноябре журналистам вице-президент "Транснефти" Владимир Каланда. "Один из таких знаковых проектов участники обсудили на неформальной встрече, которая прошла сразу после торжественной церемонии... Реализовать проект предполагается до 2026 года", - пишет журнал о проекте строительства магистрального нефтепровода между Венгрией и Сербией, который обсуждался на встрече участников Международной ассоциации транспортировщиков нефти (МАТН). Президент Сербии Александр Вучич в ноябре 2022 года подтвердил планы строительства нефтепровода-ответвления от "Дружбы", который пройдет по территории Венгрии. Сербия до конца этого года завершит технико-экономическое обоснование для строительства трубопровода, говорил он в октябре. Официальный Белград ранее согласовал строительство отрезка трубопровода протяженностью 128 километров оценочной стоимостью в 100 миллионов евро, он будет построен между сербским городом Нови-Сад и населенным пунктом Альдьо в Венгрии близ границы. Строительство нефтепровода между Сербией и Венгрией, который будет соединен на венгерской территории с "Дружбой", займет как минимум два-три года, говорил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. Строительством такого трубопровода Сербия сможет диверсифицировать поставки нефти в свою страну, платя более низкую цену за транзит. Сейчас сырье поступает в Сербию через Хорватию по нефтепроводу JANAF. Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии). Транспортировка российской нефти в Польшу по "Дружбе" была прекращена в конце февраля 2023 года, а в Германию - с начала 2023 года. Остальные страны продолжают получать нефть по южной ветке трубопровода.

https://ria.ru/20241202/nefteprovod-1986773577.html

https://ria.ru/20241121/serbija-1985006929.html

сербия

венгрия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, сербия, венгрия, польша, александр вучич, транснефть, в мире