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"Транснефть" рассказала о проекте нефтепровода между Венгрией и Сербией - РИА Новости, 02.12.2024
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17:39 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/transneft-1986920465.html
"Транснефть" рассказала о проекте нефтепровода между Венгрией и Сербией
"Транснефть" рассказала о проекте нефтепровода между Венгрией и Сербией - РИА Новости, 02.12.2024
"Транснефть" рассказала о проекте нефтепровода между Венгрией и Сербией
Проект нефтепровода, который через Венгрию подключит Сербию к нефтепроводу "Дружба", планируется реализовать до 2026 года, пишет корпоративное издание... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T17:39
2024-12-02T17:39
экономика
сербия
венгрия
польша
александр вучич
транснефть
в мире
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Проект нефтепровода, который через Венгрию подключит Сербию к нефтепроводу "Дружба", планируется реализовать до 2026 года, пишет корпоративное издание "Транснефти". Сербия обратилась к России за помощью в реализации этого нефтепровода, и "Транснефть" готова посодействовать, говорил в ноябре журналистам вице-президент "Транснефти" Владимир Каланда. "Один из таких знаковых проектов участники обсудили на неформальной встрече, которая прошла сразу после торжественной церемонии... Реализовать проект предполагается до 2026 года", - пишет журнал о проекте строительства магистрального нефтепровода между Венгрией и Сербией, который обсуждался на встрече участников Международной ассоциации транспортировщиков нефти (МАТН). Президент Сербии Александр Вучич в ноябре 2022 года подтвердил планы строительства нефтепровода-ответвления от "Дружбы", который пройдет по территории Венгрии. Сербия до конца этого года завершит технико-экономическое обоснование для строительства трубопровода, говорил он в октябре. Официальный Белград ранее согласовал строительство отрезка трубопровода протяженностью 128 километров оценочной стоимостью в 100 миллионов евро, он будет построен между сербским городом Нови-Сад и населенным пунктом Альдьо в Венгрии близ границы. Строительство нефтепровода между Сербией и Венгрией, который будет соединен на венгерской территории с "Дружбой", займет как минимум два-три года, говорил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. Строительством такого трубопровода Сербия сможет диверсифицировать поставки нефти в свою страну, платя более низкую цену за транзит. Сейчас сырье поступает в Сербию через Хорватию по нефтепроводу JANAF. Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии). Транспортировка российской нефти в Польшу по "Дружбе" была прекращена в конце февраля 2023 года, а в Германию - с начала 2023 года. Остальные страны продолжают получать нефть по южной ветке трубопровода.
https://ria.ru/20241202/nefteprovod-1986773577.html
https://ria.ru/20241121/serbija-1985006929.html
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экономика, сербия, венгрия, польша, александр вучич, транснефть, в мире
Экономика, Сербия, Венгрия, Польша, Александр Вучич, Транснефть, В мире
"Транснефть" рассказала о проекте нефтепровода между Венгрией и Сербией

"Транснефть": нефтепровод между Венгрией и Сербией построят до 2026 года

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип компании "Транснефть"
Логотип компании Транснефть - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Логотип компании "Транснефть". Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Проект нефтепровода, который через Венгрию подключит Сербию к нефтепроводу "Дружба", планируется реализовать до 2026 года, пишет корпоративное издание "Транснефти".
Сербия обратилась к России за помощью в реализации этого нефтепровода, и "Транснефть" готова посодействовать, говорил в ноябре журналистам вице-президент "Транснефти" Владимир Каланда.
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Оператор "Дружбы" рассматривает любые причины повреждения трубопровода
Вчера, 00:16
"Один из таких знаковых проектов участники обсудили на неформальной встрече, которая прошла сразу после торжественной церемонии... Реализовать проект предполагается до 2026 года", - пишет журнал о проекте строительства магистрального нефтепровода между Венгрией и Сербией, который обсуждался на встрече участников Международной ассоциации транспортировщиков нефти (МАТН).
Президент Сербии Александр Вучич в ноябре 2022 года подтвердил планы строительства нефтепровода-ответвления от "Дружбы", который пройдет по территории Венгрии. Сербия до конца этого года завершит технико-экономическое обоснование для строительства трубопровода, говорил он в октябре. Официальный Белград ранее согласовал строительство отрезка трубопровода протяженностью 128 километров оценочной стоимостью в 100 миллионов евро, он будет построен между сербским городом Нови-Сад и населенным пунктом Альдьо в Венгрии близ границы.
Строительство нефтепровода между Сербией и Венгрией, который будет соединен на венгерской территории с "Дружбой", займет как минимум два-три года, говорил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. Строительством такого трубопровода Сербия сможет диверсифицировать поставки нефти в свою страну, платя более низкую цену за транзит. Сейчас сырье поступает в Сербию через Хорватию по нефтепроводу JANAF.
Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии). Транспортировка российской нефти в Польшу по "Дружбе" была прекращена в конце февраля 2023 года, а в Германию - с начала 2023 года. Остальные страны продолжают получать нефть по южной ветке трубопровода.
Символ нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Сербия обратилась к России за помощью с постройкой нового трубопровода
21 ноября, 14:35
 
ЭкономикаСербияВенгрияПольшаАлександр ВучичТранснефтьВ мире
 
 
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