"Транснефть" рассказала о проекте нефтепровода между Венгрией и Сербией
"Транснефть": нефтепровод между Венгрией и Сербией построят до 2026 года
Логотип компании "Транснефть". Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Проект нефтепровода, который через Венгрию подключит Сербию к нефтепроводу "Дружба", планируется реализовать до 2026 года, пишет корпоративное издание "Транснефти".
Сербия обратилась к России за помощью в реализации этого нефтепровода, и "Транснефть" готова посодействовать, говорил в ноябре журналистам вице-президент "Транснефти" Владимир Каланда.
"Один из таких знаковых проектов участники обсудили на неформальной встрече, которая прошла сразу после торжественной церемонии... Реализовать проект предполагается до 2026 года", - пишет журнал о проекте строительства магистрального нефтепровода между Венгрией и Сербией, который обсуждался на встрече участников Международной ассоциации транспортировщиков нефти (МАТН).
Президент Сербии Александр Вучич в ноябре 2022 года подтвердил планы строительства нефтепровода-ответвления от "Дружбы", который пройдет по территории Венгрии. Сербия до конца этого года завершит технико-экономическое обоснование для строительства трубопровода, говорил он в октябре. Официальный Белград ранее согласовал строительство отрезка трубопровода протяженностью 128 километров оценочной стоимостью в 100 миллионов евро, он будет построен между сербским городом Нови-Сад и населенным пунктом Альдьо в Венгрии близ границы.
Строительство нефтепровода между Сербией и Венгрией, который будет соединен на венгерской территории с "Дружбой", займет как минимум два-три года, говорил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. Строительством такого трубопровода Сербия сможет диверсифицировать поставки нефти в свою страну, платя более низкую цену за транзит. Сейчас сырье поступает в Сербию через Хорватию по нефтепроводу JANAF.
Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии). Транспортировка российской нефти в Польшу по "Дружбе" была прекращена в конце февраля 2023 года, а в Германию - с начала 2023 года. Остальные страны продолжают получать нефть по южной ветке трубопровода.