Финансовые эксперты назвали угрозы Трампа в адрес БРИКС провокацией
Блумберг: Финансовые эксперты назвали угрозы Трампа в адрес БРИКС провокацией
Логотип БРИКС в Йоханнесбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Финансовые эксперты считают угрозы Трампа высокими пошлинами в адрес БРИКС в случае дальнейшей дедолларизации ненужной провокацией с риском обратного эффекта, передает агентство Блумберг со ссылкой на ряд финансовых экспертов.
Ранее победитель президентских выборов в США Дональд Трамп пригрозил странам БРИКС, что введет для них "100% пошлины", если они не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты. Президент РФ Владимир Путин ранее говорил, что о создании единой валюты БРИКС говорить пока рано.
"Давление Дональда Трампа на страны мира с целью заставить их оставаться привязанными к основанной на долларе США финансовой системе - тактика, создающая риск привести к обратному эффекту", - отмечает Блумберг со ссылкой на финансовых экспертов.
Руководитель отдела по работе с ценными бумагами с фиксированным доходом сингапурской компании Avanda Investment Management Синди Лау заявила о нереалистичности угроз позиции доллара на мировом рынке и назвала нереалистичным сценарий его обесценивания.
"Что касается этой конкретной угрозы, она не выглядит реалистичной..., но служит хорошим напоминанием о том, что... Трамп хочет сохранить доллар США в качестве резервной валюты и вряд ли будет активно девальвировать ее. Это также подтверждает наше мнение о том, что тарифы будут постоянно использоваться как угроза во время его работы... как мощный инструмент переговоров", - цитирует агентство Лау.
Как добавил агентству эксперт по стратегическому планированию в австралийской банковской группе National Australia Bank Родриго Катриль, давление на БРИКС может лишь усилить стремление к отказу от доллара, так как его доминантное положение диктуется ликвидностью, свободным оборотом и крупнейшей валютой кредитования.
В то же время руководитель отдела валютных исследований компании Commerzbank AG Ульрих Лойхтман во Франкфурте, предупреждает об угрозе превращении доллара в насильно надеваемый "хомут" в восприятии использующих его в торговле стран мира, а эгоизм США во внешних делах рискует только усилить неудовлетворенность долларом в международном сообществе.