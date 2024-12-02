https://ria.ru/20241202/tramp-1986865077.html

Финансовые эксперты назвали угрозы Трампа в адрес БРИКС провокацией

Финансовые эксперты назвали угрозы Трампа в адрес БРИКС провокацией - РИА Новости, 02.12.2024

Финансовые эксперты назвали угрозы Трампа в адрес БРИКС провокацией

Финансовые эксперты считают угрозы Трампа высокими пошлинами в адрес БРИКС в случае дальнейшей дедолларизации ненужной провокацией с риском обратного эффекта,... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T14:17

2024-12-02T14:17

2024-12-02T14:17

экономика

сша

россия

дональд трамп

владимир путин

брикс

national australia bank

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891591601_0:0:3152:1773_1920x0_80_0_0_f4171e910c6b9490f685c19ec7bc6b59.jpg

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Финансовые эксперты считают угрозы Трампа высокими пошлинами в адрес БРИКС в случае дальнейшей дедолларизации ненужной провокацией с риском обратного эффекта, передает агентство Блумберг со ссылкой на ряд финансовых экспертов. Ранее победитель президентских выборов в США Дональд Трамп пригрозил странам БРИКС, что введет для них "100% пошлины", если они не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты. Президент РФ Владимир Путин ранее говорил, что о создании единой валюты БРИКС говорить пока рано. "Давление Дональда Трампа на страны мира с целью заставить их оставаться привязанными к основанной на долларе США финансовой системе - тактика, создающая риск привести к обратному эффекту", - отмечает Блумберг со ссылкой на финансовых экспертов. Руководитель отдела по работе с ценными бумагами с фиксированным доходом сингапурской компании Avanda Investment Management Синди Лау заявила о нереалистичности угроз позиции доллара на мировом рынке и назвала нереалистичным сценарий его обесценивания. "Что касается этой конкретной угрозы, она не выглядит реалистичной..., но служит хорошим напоминанием о том, что... Трамп хочет сохранить доллар США в качестве резервной валюты и вряд ли будет активно девальвировать ее. Это также подтверждает наше мнение о том, что тарифы будут постоянно использоваться как угроза во время его работы... как мощный инструмент переговоров", - цитирует агентство Лау. Как добавил агентству эксперт по стратегическому планированию в австралийской банковской группе National Australia Bank Родриго Катриль, давление на БРИКС может лишь усилить стремление к отказу от доллара, так как его доминантное положение диктуется ликвидностью, свободным оборотом и крупнейшей валютой кредитования. В то же время руководитель отдела валютных исследований компании Commerzbank AG Ульрих Лойхтман во Франкфурте, предупреждает об угрозе превращении доллара в насильно надеваемый "хомут" в восприятии использующих его в торговле стран мира, а эгоизм США во внешних делах рискует только усилить неудовлетворенность долларом в международном сообществе.

https://ria.ru/20241202/dollar-1986843296.html

https://ria.ru/20241201/poshliny-1986726829.html

https://ria.ru/20241130/tramp-1986662781.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, брикс, national australia bank, выборы президента сша — 2024, в мире