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Финансовые эксперты назвали угрозы Трампа в адрес БРИКС провокацией - РИА Новости, 02.12.2024
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14:17 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/tramp-1986865077.html
Финансовые эксперты назвали угрозы Трампа в адрес БРИКС провокацией
Финансовые эксперты назвали угрозы Трампа в адрес БРИКС провокацией - РИА Новости, 02.12.2024
Финансовые эксперты назвали угрозы Трампа в адрес БРИКС провокацией
Финансовые эксперты считают угрозы Трампа высокими пошлинами в адрес БРИКС в случае дальнейшей дедолларизации ненужной провокацией с риском обратного эффекта,... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T14:17
2024-12-02T14:17
экономика
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Финансовые эксперты считают угрозы Трампа высокими пошлинами в адрес БРИКС в случае дальнейшей дедолларизации ненужной провокацией с риском обратного эффекта, передает агентство Блумберг со ссылкой на ряд финансовых экспертов. Ранее победитель президентских выборов в США Дональд Трамп пригрозил странам БРИКС, что введет для них "100% пошлины", если они не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты. Президент РФ Владимир Путин ранее говорил, что о создании единой валюты БРИКС говорить пока рано. "Давление Дональда Трампа на страны мира с целью заставить их оставаться привязанными к основанной на долларе США финансовой системе - тактика, создающая риск привести к обратному эффекту", - отмечает Блумберг со ссылкой на финансовых экспертов. Руководитель отдела по работе с ценными бумагами с фиксированным доходом сингапурской компании Avanda Investment Management Синди Лау заявила о нереалистичности угроз позиции доллара на мировом рынке и назвала нереалистичным сценарий его обесценивания. "Что касается этой конкретной угрозы, она не выглядит реалистичной..., но служит хорошим напоминанием о том, что... Трамп хочет сохранить доллар США в качестве резервной валюты и вряд ли будет активно девальвировать ее. Это также подтверждает наше мнение о том, что тарифы будут постоянно использоваться как угроза во время его работы... как мощный инструмент переговоров", - цитирует агентство Лау. Как добавил агентству эксперт по стратегическому планированию в австралийской банковской группе National Australia Bank Родриго Катриль, давление на БРИКС может лишь усилить стремление к отказу от доллара, так как его доминантное положение диктуется ликвидностью, свободным оборотом и крупнейшей валютой кредитования. В то же время руководитель отдела валютных исследований компании Commerzbank AG Ульрих Лойхтман во Франкфурте, предупреждает об угрозе превращении доллара в насильно надеваемый "хомут" в восприятии использующих его в торговле стран мира, а эгоизм США во внешних делах рискует только усилить неудовлетворенность долларом в международном сообществе.
https://ria.ru/20241202/dollar-1986843296.html
https://ria.ru/20241201/poshliny-1986726829.html
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экономика, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, брикс, national australia bank, выборы президента сша — 2024, в мире
Экономика, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, БРИКС, National Australia Bank, Выборы президента США — 2024, В мире
Финансовые эксперты назвали угрозы Трампа в адрес БРИКС провокацией

Блумберг: Финансовые эксперты назвали угрозы Трампа в адрес БРИКС провокацией

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип БРИКС в Йоханнесбурге
Логотип БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Логотип БРИКС в Йоханнесбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Финансовые эксперты считают угрозы Трампа высокими пошлинами в адрес БРИКС в случае дальнейшей дедолларизации ненужной провокацией с риском обратного эффекта, передает агентство Блумберг со ссылкой на ряд финансовых экспертов.
Ранее победитель президентских выборов в США Дональд Трамп пригрозил странам БРИКС, что введет для них "100% пошлины", если они не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты. Президент РФ Владимир Путин ранее говорил, что о создании единой валюты БРИКС говорить пока рано.
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
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Вчера, 12:37
"Давление Дональда Трампа на страны мира с целью заставить их оставаться привязанными к основанной на долларе США финансовой системе - тактика, создающая риск привести к обратному эффекту", - отмечает Блумберг со ссылкой на финансовых экспертов.
Руководитель отдела по работе с ценными бумагами с фиксированным доходом сингапурской компании Avanda Investment Management Синди Лау заявила о нереалистичности угроз позиции доллара на мировом рынке и назвала нереалистичным сценарий его обесценивания.
"Что касается этой конкретной угрозы, она не выглядит реалистичной..., но служит хорошим напоминанием о том, что... Трамп хочет сохранить доллар США в качестве резервной валюты и вряд ли будет активно девальвировать ее. Это также подтверждает наше мнение о том, что тарифы будут постоянно использоваться как угроза во время его работы... как мощный инструмент переговоров", - цитирует агентство Лау.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
Пушков прокомментировал угрозы Трампа ввести пошлины на товары из БРИКС
1 декабря, 15:06
Как добавил агентству эксперт по стратегическому планированию в австралийской банковской группе National Australia Bank Родриго Катриль, давление на БРИКС может лишь усилить стремление к отказу от доллара, так как его доминантное положение диктуется ликвидностью, свободным оборотом и крупнейшей валютой кредитования.
В то же время руководитель отдела валютных исследований компании Commerzbank AG Ульрих Лойхтман во Франкфурте, предупреждает об угрозе превращении доллара в насильно надеваемый "хомут" в восприятии использующих его в торговле стран мира, а эгоизм США во внешних делах рискует только усилить неудовлетворенность долларом в международном сообществе.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
Трамп пригрозил странам БРИКС из-за планов по созданию альтернативы доллару
30 ноября, 21:00
 
ЭкономикаСШАРоссияДональд ТрампВладимир ПутинБРИКСNational Australia BankВыборы президента США — 2024В мире
 
 
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