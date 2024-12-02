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Трамп назвал решение Байдена о помиловании сына злоупотреблением - РИА Новости, 02.12.2024
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05:27 02.12.2024 (обновлено: 05:33 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/tramp-1986785692.html
Трамп назвал решение Байдена о помиловании сына злоупотреблением
Трамп назвал решение Байдена о помиловании сына злоупотреблением - РИА Новости, 02.12.2024
Трамп назвал решение Байдена о помиловании сына злоупотреблением
Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп в соцсети Truth Social отреагировал на решение президента США Джо Байдена помиловать своего сына Хантера РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T05:27
2024-12-02T05:33
в мире
джо байден
сша
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп в соцсети Truth Social отреагировал на решение президента США Джо Байдена помиловать своего сына Хантера Байдена, назвав его злоупотреблением и нарушением норм правосудия."Включает ли помилование, данное Джо (Байденом - ред.) Хантеру, заложников 6 января, которые уже несколько лет находятся в тюрьме? Такое злоупотребление и нарушение правосудия!" - написал Трамп.Байден ранее подписал указ о помиловании своего сына Хантера, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования.
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в мире, джо байден, сша, дональд трамп
В мире, Джо Байден, США, Дональд Трамп
Трамп назвал решение Байдена о помиловании сына злоупотреблением

Трамп назвал решение Байдена о помиловании сына нарушением норм правосудия

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп в соцсети Truth Social отреагировал на решение президента США Джо Байдена помиловать своего сына Хантера Байдена, назвав его злоупотреблением и нарушением норм правосудия.
"Включает ли помилование, данное Джо (Байденом - ред.) Хантеру, заложников 6 января, которые уже несколько лет находятся в тюрьме? Такое злоупотребление и нарушение правосудия!" - написал Трамп.
Байден ранее подписал указ о помиловании своего сына Хантера, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Маск поддержал просьбу к Байдену о помиловании Ассанжа
29 ноября, 08:43
 
В миреДжо БайденСШАДональд Трамп
 
 
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