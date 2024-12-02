https://ria.ru/20241202/tramp-1986785692.html
Трамп назвал решение Байдена о помиловании сына злоупотреблением
Трамп назвал решение Байдена о помиловании сына злоупотреблением - РИА Новости, 02.12.2024
Трамп назвал решение Байдена о помиловании сына злоупотреблением
Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп в соцсети Truth Social отреагировал на решение президента США Джо Байдена помиловать своего сына Хантера РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T05:27
2024-12-02T05:27
2024-12-02T05:33
в мире
джо байден
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп в соцсети Truth Social отреагировал на решение президента США Джо Байдена помиловать своего сына Хантера Байдена, назвав его злоупотреблением и нарушением норм правосудия."Включает ли помилование, данное Джо (Байденом - ред.) Хантеру, заложников 6 января, которые уже несколько лет находятся в тюрьме? Такое злоупотребление и нарушение правосудия!" - написал Трамп.Байден ранее подписал указ о помиловании своего сына Хантера, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования.
https://ria.ru/20241129/mask-1986362214.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, сша, дональд трамп
В мире, Джо Байден, США, Дональд Трамп
Трамп назвал решение Байдена о помиловании сына злоупотреблением
Трамп назвал решение Байдена о помиловании сына нарушением норм правосудия