https://ria.ru/20241202/tramp-1986785692.html

Трамп назвал решение Байдена о помиловании сына злоупотреблением

Трамп назвал решение Байдена о помиловании сына злоупотреблением - РИА Новости, 02.12.2024

Трамп назвал решение Байдена о помиловании сына злоупотреблением

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп в соцсети Truth Social отреагировал на решение президента США Джо Байдена помиловать своего сына Хантера РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T05:27

2024-12-02T05:27

2024-12-02T05:33

в мире

джо байден

сша

дональд трамп

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп в соцсети Truth Social отреагировал на решение президента США Джо Байдена помиловать своего сына Хантера Байдена, назвав его злоупотреблением и нарушением норм правосудия."Включает ли помилование, данное Джо (Байденом - ред.) Хантеру, заложников 6 января, которые уже несколько лет находятся в тюрьме? Такое злоупотребление и нарушение правосудия!" - написал Трамп.Байден ранее подписал указ о помиловании своего сына Хантера, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования.

https://ria.ru/20241129/mask-1986362214.html

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Дарья Буймова

в мире, джо байден, сша, дональд трамп