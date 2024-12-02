Источник: террористы в Сирии подготовились к применению отравляющих веществ
Боевики "Хайят Тахрир аш-Шам" готовятся применить отравляющие вещества в Сирии
© AP Photo / Ghaith AlsayedТеррористы в Сирии
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Террористы в Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* подготовились к применению отравляющих веществ в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо, сообщил РИА Новости осведомленный источник в САР.
По его словам, боевики перевезли несколько баллонов с отравляющими газами из одного из опорных пунктов "Исламской партии Туркестана"*, находящегося в окрестностях города Джиср-эш-Шугур.
При транспортировке опасных грузов на юг провинции Идлиб и в другие места в западной части провинции Алеппо террористы использовали кареты скорой помощи, принадлежащие организации "Белые каски", указал собеседник агентства.
В начале октября СВР России заявила, что западные спецслужбы хотят инсценировать применение отравляющих веществ в провинции Идлиб, чтобы обвинить в этом сирийскую армию и российский воинский контингент. Сообщалось, что затем они планировали развернуть кампанию по дискредитации Дамаска и Москвы в ООН и ОЗХО. По данным замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Олега Игнасюка, использовать ядовитые вещества намерены террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"*.
Обострение ситуации в Сирии
В среду, 27 ноября, группировки, входящие в "Хайят Тахрир аш-Шам"*, нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб. На широком фронте они нанесли удары по населенным пунктам и позициям военных, а 29 ноября начали масштабную операцию. Спустя сутки, 30 ноября, Алеппо и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Боевикам удалось полностью захватить второй по величине город Сирии впервые с начала кризиса в 2011 году. До конца 2016-го вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть населенного пункта, но сирийская армия выбила ее оттуда при поддержке ВКС.
После захвата Алеппо террористические отряды попытались продвинуться в сторону Хамы, взяв населенный пункт Мааррат-эн-Нууман, а на севере провинции — вглубь территорий, контролируемых курдскими формированиями в районе Тель-Рифаата.
Сирийская армия ответила на нападение, в результате боевики понесли потери в живой силе и технике. Первого декабря их продвижение в Хаме удалось остановить и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив некоторые захваченные поселения.
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* Запрещенная в России террористическая группировка.