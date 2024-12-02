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Источник: террористы в Сирии подготовились к применению отравляющих веществ - РИА Новости, 02.12.2024
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19:22 02.12.2024 (обновлено: 20:14 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/terrorist-1986944542.html
Источник: террористы в Сирии подготовились к применению отравляющих веществ
Источник: террористы в Сирии подготовились к применению отравляющих веществ - РИА Новости, 02.12.2024
Источник: террористы в Сирии подготовились к применению отравляющих веществ
Террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* подготовились к применению отравляющих веществ в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо, сообщил РИА Новости осведомленный... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T19:22
2024-12-02T20:14
в мире
россия
идлиб (мухафаза)
алеппо
белые каски
оон
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
обострение ситуации в сирии — 2024
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* подготовились к применению отравляющих веществ в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо, сообщил РИА Новости осведомленный источник в САР. По его словам, боевики перевезли несколько баллонов с отравляющими газами из одного из опорных пунктов "Исламской партии Туркестана"*, находящегося в окрестностях города Джиср-эш-Шугур. При транспортировке опасных грузов на юг провинции Идлиб и в другие места в западной части провинции Алеппо террористы использовали кареты скорой помощи, принадлежащие организации "Белые каски", указал собеседник агентства. Обострение ситуации в СирииВ среду, 27 ноября, группировки, входящие в "Хайят Тахрир аш-Шам"*, нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб. На широком фронте они нанесли удары по населенным пунктам и позициям военных, а 29 ноября начали масштабную операцию. Спустя сутки, 30 ноября, Алеппо и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.Боевикам удалось полностью захватить второй по величине город Сирии впервые с начала кризиса в 2011 году. До конца 2016-го вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть населенного пункта, но сирийская армия выбила ее оттуда при поддержке ВКС.После захвата Алеппо террористические отряды попытались продвинуться в сторону Хамы, взяв населенный пункт Мааррат-эн-Нууман, а на севере провинции — вглубь территорий, контролируемых курдскими формированиями в районе Тель-Рифаата.Сирийская армия ответила на нападение, в результате боевики понесли потери в живой силе и технике. Первого декабря их продвижение в Хаме удалось остановить и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив некоторые захваченные поселения.* Запрещенная в России террористическая группировка.
https://ria.ru/20241202/siriya-1986854239.html
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россия
идлиб (мухафаза)
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Кадры из провинции Хама, где ВС Сирии проводят операцию против "террористических организаций"
ВС Сирии проводит операцию по противодействию "террористическим организациям" в провинции Хама - Минобороны
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в мире, россия, идлиб (мухафаза), алеппо, белые каски, оон, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), обострение ситуации в сирии — 2024, сирия
В мире, Россия, Идлиб (мухафаза), Алеппо, Белые каски, ООН, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Обострение ситуации в Сирии — 2024, Сирия
Источник: террористы в Сирии подготовились к применению отравляющих веществ

Боевики "Хайят Тахрир аш-Шам" готовятся применить отравляющие вещества в Сирии

© AP Photo / Ghaith AlsayedТеррористы в Сирии
Террористы в Сирии - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Террористы в Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* подготовились к применению отравляющих веществ в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо, сообщил РИА Новости осведомленный источник в САР.
По его словам, боевики перевезли несколько баллонов с отравляющими газами из одного из опорных пунктов "Исламской партии Туркестана"*, находящегося в окрестностях города Джиср-эш-Шугур.
Боевики антиправительственных группировок в окрестностях Алеппо, Сирия - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Иракские шиитские группировки вошли на территорию Сирии, сообщили СМИ
Вчера, 13:18
При транспортировке опасных грузов на юг провинции Идлиб и в другие места в западной части провинции Алеппо террористы использовали кареты скорой помощи, принадлежащие организации "Белые каски", указал собеседник агентства.

В начале октября СВР России заявила, что западные спецслужбы хотят инсценировать применение отравляющих веществ в провинции Идлиб, чтобы обвинить в этом сирийскую армию и российский воинский контингент. Сообщалось, что затем они планировали развернуть кампанию по дискредитации Дамаска и Москвы в ООН и ОЗХО. По данным замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Олега Игнасюка, использовать ядовитые вещества намерены террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"*.

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Обострение ситуации в Сирии

В среду, 27 ноября, группировки, входящие в "Хайят Тахрир аш-Шам"*, нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб. На широком фронте они нанесли удары по населенным пунктам и позициям военных, а 29 ноября начали масштабную операцию. Спустя сутки, 30 ноября, Алеппо и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Боевикам удалось полностью захватить второй по величине город Сирии впервые с начала кризиса в 2011 году. До конца 2016-го вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть населенного пункта, но сирийская армия выбила ее оттуда при поддержке ВКС.
После захвата Алеппо террористические отряды попытались продвинуться в сторону Хамы, взяв населенный пункт Мааррат-эн-Нууман, а на севере провинции — вглубь территорий, контролируемых курдскими формированиями в районе Тель-Рифаата.
Сирийская армия ответила на нападение, в результате боевики понесли потери в живой силе и технике. Первого декабря их продвижение в Хаме удалось остановить и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив некоторые захваченные поселения.
Боевики террористической организации Хайят Тахрир аш-Шам* - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
"Все указывает на них". Кто стоит за обострением в Сирии
30 ноября, 08:00
* Запрещенная в России террористическая группировка.
 
В миреРоссияИдлиб (мухафаза)АлеппоБелые каскиООНСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Обострение ситуации в Сирии — 2024Сирия
 
 
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