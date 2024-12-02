https://ria.ru/20241202/terrorist-1986944542.html

Источник: террористы в Сирии подготовились к применению отравляющих веществ

Источник: террористы в Сирии подготовились к применению отравляющих веществ - РИА Новости, 02.12.2024

Источник: террористы в Сирии подготовились к применению отравляющих веществ

Террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* подготовились к применению отравляющих веществ в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо, сообщил РИА Новости осведомленный... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T19:22

2024-12-02T19:22

2024-12-02T20:14

в мире

россия

идлиб (мухафаза)

алеппо

белые каски

оон

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

обострение ситуации в сирии — 2024

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* подготовились к применению отравляющих веществ в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо, сообщил РИА Новости осведомленный источник в САР. По его словам, боевики перевезли несколько баллонов с отравляющими газами из одного из опорных пунктов "Исламской партии Туркестана"*, находящегося в окрестностях города Джиср-эш-Шугур. При транспортировке опасных грузов на юг провинции Идлиб и в другие места в западной части провинции Алеппо террористы использовали кареты скорой помощи, принадлежащие организации "Белые каски", указал собеседник агентства. Обострение ситуации в СирииВ среду, 27 ноября, группировки, входящие в "Хайят Тахрир аш-Шам"*, нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб. На широком фронте они нанесли удары по населенным пунктам и позициям военных, а 29 ноября начали масштабную операцию. Спустя сутки, 30 ноября, Алеппо и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.Боевикам удалось полностью захватить второй по величине город Сирии впервые с начала кризиса в 2011 году. До конца 2016-го вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть населенного пункта, но сирийская армия выбила ее оттуда при поддержке ВКС.После захвата Алеппо террористические отряды попытались продвинуться в сторону Хамы, взяв населенный пункт Мааррат-эн-Нууман, а на севере провинции — вглубь территорий, контролируемых курдскими формированиями в районе Тель-Рифаата.Сирийская армия ответила на нападение, в результате боевики понесли потери в живой силе и технике. Первого декабря их продвижение в Хаме удалось остановить и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив некоторые захваченные поселения.* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20241202/siriya-1986854239.html

https://ria.ru/20241202/aleppo-1986881890.html

https://ria.ru/20241130/siriya-1986496737.html

россия

идлиб (мухафаза)

алеппо

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Кадры из провинции Хама, где ВС Сирии проводят операцию против "террористических организаций" ВС Сирии проводит операцию по противодействию "террористическим организациям" в провинции Хама - Минобороны 2024-12-02T19:22 true PT2M17S

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в мире, россия, идлиб (мухафаза), алеппо, белые каски, оон, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), обострение ситуации в сирии — 2024, сирия