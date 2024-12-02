Российские войска нанесли удары в районе вокзала в Тернополе
После российских ударов по Тернополю половина города осталась без света
© ГСЧС Одесской областиУкраинские пожарные
© ГСЧС Одесской области
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Половина Тернополя осталась без света после ракетных ударов в районе железнодорожного вокзала, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Тернополь. Прилет в стороне ж/д вокзала", — сказал он.
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По словам собеседника агентства, в результате ударов получили повреждения высоковольтные линии электропередачи, половина города лишилась электроснабжения.
Кроме того, добавил Лебедев, удары наносились в Хмельницкой и Житомирской областях. В Хмельницком целью был склад с беспилотниками и боекомплектами, в Шепетовке — пункт временной дислокации ВСУ, а в Звягеле (Житомирская область) — склад с военными автомобилями и центр комплектации, где находились два десятка военнослужащих, прошедших обучение во Франции.
Ночью Лебедев сообщал о взрывах в Сумской, Черниговской и Винницкой областях — в Сумской области под удар попал склад дронов, в Черниговской — скопление техники недалеко от стыка границ России, Белоруссии и Украины, а в пригороде Винницы — расположение украинских войск.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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