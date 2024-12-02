https://ria.ru/20241202/ternopol-1986791412.html

Российские войска нанесли удары в районе вокзала в Тернополе

Российские войска нанесли удары в районе вокзала в Тернополе - РИА Новости, 02.12.2024

Российские войска нанесли удары в районе вокзала в Тернополе

Половина Тернополя осталась без света после ракетных ударов в районе железнодорожного вокзала, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T07:47

2024-12-02T07:47

2024-12-02T08:46

специальная военная операция на украине

тернополь

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в мире

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вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Половина Тернополя осталась без света после ракетных ударов в районе железнодорожного вокзала, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Тернополь. Прилет в стороне ж/д вокзала", — сказал он. По словам собеседника агентства, в результате ударов получили повреждения высоковольтные линии электропередачи, половина города лишилась электроснабжения.Кроме того, добавил Лебедев, удары наносились в Хмельницкой и Житомирской областях. В Хмельницком целью был склад с беспилотниками и боекомплектами, в Шепетовке — пункт временной дислокации ВСУ, а в Звягеле (Житомирская область) — склад с военными автомобилями и центр комплектации, где находились два десятка военнослужащих, прошедших обучение во Франции.Ночью Лебедев сообщал о взрывах в Сумской, Черниговской и Винницкой областях — в Сумской области под удар попал склад дронов, в Черниговской — скопление техники недалеко от стыка границ России, Белоруссии и Украины, а в пригороде Винницы — расположение украинских войск.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20241128/ukraina-1986028935.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

тернополь, украина, сергей лебедев, в мире, житомирская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф