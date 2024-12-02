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Российские войска нанесли удары в районе вокзала в Тернополе - РИА Новости, 02.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:47 02.12.2024 (обновлено: 08:46 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/ternopol-1986791412.html
Российские войска нанесли удары в районе вокзала в Тернополе
Российские войска нанесли удары в районе вокзала в Тернополе - РИА Новости, 02.12.2024
Российские войска нанесли удары в районе вокзала в Тернополе
Половина Тернополя осталась без света после ракетных ударов в районе железнодорожного вокзала, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T07:47
2024-12-02T08:46
специальная военная операция на украине
тернополь
украина
сергей лебедев
в мире
житомирская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Половина Тернополя осталась без света после ракетных ударов в районе железнодорожного вокзала, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Тернополь. Прилет в стороне ж/д вокзала", — сказал он. По словам собеседника агентства, в результате ударов получили повреждения высоковольтные линии электропередачи, половина города лишилась электроснабжения.Кроме того, добавил Лебедев, удары наносились в Хмельницкой и Житомирской областях. В Хмельницком целью был склад с беспилотниками и боекомплектами, в Шепетовке — пункт временной дислокации ВСУ, а в Звягеле (Житомирская область) — склад с военными автомобилями и центр комплектации, где находились два десятка военнослужащих, прошедших обучение во Франции.Ночью Лебедев сообщал о взрывах в Сумской, Черниговской и Винницкой областях — в Сумской области под удар попал склад дронов, в Черниговской — скопление техники недалеко от стыка границ России, Белоруссии и Украины, а в пригороде Винницы — расположение украинских войск.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241128/ukraina-1986028935.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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тернополь, украина, сергей лебедев, в мире, житомирская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Тернополь, Украина, Сергей Лебедев, В мире, Житомирская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские войска нанесли удары в районе вокзала в Тернополе

После российских ударов по Тернополю половина города осталась без света

© ГСЧС Одесской областиУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© ГСЧС Одесской области
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Половина Тернополя осталась без света после ракетных ударов в районе железнодорожного вокзала, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Тернополь. Прилет в стороне ж/д вокзала", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
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По словам собеседника агентства, в результате ударов получили повреждения высоковольтные линии электропередачи, половина города лишилась электроснабжения.
Кроме того, добавил Лебедев, удары наносились в Хмельницкой и Житомирской областях. В Хмельницком целью был склад с беспилотниками и боекомплектами, в Шепетовке — пункт временной дислокации ВСУ, а в Звягеле (Житомирская область) — склад с военными автомобилями и центр комплектации, где находились два десятка военнослужащих, прошедших обучение во Франции.
Ночью Лебедев сообщал о взрывах в Сумской, Черниговской и Винницкой областях — в Сумской области под удар попал склад дронов, в Черниговской — скопление техники недалеко от стыка границ России, Белоруссии и Украины, а в пригороде Винницы — расположение украинских войск.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеТернопольУкраинаСергей ЛебедевВ миреЖитомирская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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