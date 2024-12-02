В Тернополе прогремели взрывы
В Тернополе после воздушной тревоги прогремели взрывы
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара под Киевом
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара под Киевом. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Взрыв прогремел в Тернополе на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное" в Telegram-канале со ссылкой на своих корреспондентов.
"В Тернополе был слышен звук взрыва" - говорится в сообщении "Общественного".
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По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в Тернопольской области воздушная тревога звучит с 1.05 мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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