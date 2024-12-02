https://ria.ru/20241202/ternopol-1986779694.html

В Тернополе прогремели взрывы

В Тернополе прогремели взрывы - РИА Новости, 02.12.2024

В Тернополе прогремели взрывы

Взрыв прогремел в Тернополе на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное" в Telegram-канале со ссылкой на своих корреспондентов. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T02:32

2024-12-02T02:32

2024-12-02T02:38

тернополь

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Взрыв прогремел в Тернополе на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное" в Telegram-канале со ссылкой на своих корреспондентов."В Тернополе был слышен звук взрыва" - говорится в сообщении "Общественного".По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в Тернопольской области воздушная тревога звучит с 1.05 мск.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20241201/ukraina-1986712007.html

https://ria.ru/20241201/ukraine-1986764822.html

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тернопольская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

тернополь, украина, в мире, вооруженные силы рф, тернопольская область