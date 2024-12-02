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В Тернополе прогремели взрывы - РИА Новости, 02.12.2024
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02:32 02.12.2024 (обновлено: 02:38 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/ternopol-1986779694.html
В Тернополе прогремели взрывы
В Тернополе прогремели взрывы - РИА Новости, 02.12.2024
В Тернополе прогремели взрывы
Взрыв прогремел в Тернополе на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное" в Telegram-канале со ссылкой на своих корреспондентов. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T02:32
2024-12-02T02:38
тернополь
украина
в мире
вооруженные силы рф
тернопольская область
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Взрыв прогремел в Тернополе на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное" в Telegram-канале со ссылкой на своих корреспондентов."В Тернополе был слышен звук взрыва" - говорится в сообщении "Общественного".По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в Тернопольской области воздушная тревога звучит с 1.05 мск.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20241201/ukraina-1986712007.html
https://ria.ru/20241201/ukraine-1986764822.html
тернополь
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тернополь, украина, в мире, вооруженные силы рф, тернопольская область
Тернополь, Украина, В мире, Вооруженные силы РФ, Тернопольская область
В Тернополе прогремели взрывы

В Тернополе после воздушной тревоги прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара под Киевом
Украинские пожарные на месте пожара под Киевом - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара под Киевом. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Взрыв прогремел в Тернополе на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное" в Telegram-канале со ссылкой на своих корреспондентов.
Тернополе был слышен звук взрыва" - говорится в сообщении "Общественного".
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
На западе Украины прогремели взрывы
1 декабря, 12:34
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в Тернопольской области воздушная тревога звучит с 1.05 мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
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1 декабря, 22:06
 
ТернопольУкраинаВ миреВооруженные силы РФТернопольская область
 
 
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