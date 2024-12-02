https://ria.ru/20241202/telegram-1986784176.html

Мошенники в "Черную пятницу" взламывают аккаунты россиян в Telegram

Мошенники в "Черную пятницу" взламывают аккаунты россиян в Telegram - РИА Новости, 02.12.2024

Мошенники в "Черную пятницу" взламывают аккаунты россиян в Telegram

Мошенники в "Черную пятницу" взламывают аккаунты россиян в Telegram, отправляя им фишинговую ссылку на товар с большой скидкой, рассказали РИА Новости в группе... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T04:38

2024-12-02T04:38

2024-12-02T04:39

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Мошенники в "Черную пятницу" взламывают аккаунты россиян в Telegram, отправляя им фишинговую ссылку на товар с большой скидкой, рассказали РИА Новости в группе быстрого реагирования "Билайна". "В преддверии "черной пятницы" мошенники начали активно размещать объявления о продаже товаров с большими скидками. Жертвы, заинтересованные выгодным предложением, связываются с продавцом для покупки товара", - сообщили там. Однако после мошенник сообщает, что выбранный товар уже закончился и предлагает альтернативу - другой аналогичный продукт, который якобы продается с еще большей скидкой. Если жертва соглашается, ей отправляют ссылку на товар через Telegram. "При переходе по этой ссылке аккаунт жертвы в Telegram может быть взломан", - добавили в компании. В этом году "Черная пятница" началась в ночь с 28 на 29 ноября и продлится несколько дней.

https://ria.ru/20241128/telegram-1986125942.html

https://ria.ru/20241201/moshennichestvo-1986689754.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, telegram, билайн, происшествия