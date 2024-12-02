https://ria.ru/20241202/telegram-1986784176.html
Мошенники в "Черную пятницу" взламывают аккаунты россиян в Telegram
Мошенники в "Черную пятницу" взламывают аккаунты россиян в Telegram - РИА Новости, 02.12.2024
Мошенники в "Черную пятницу" взламывают аккаунты россиян в Telegram
Мошенники в "Черную пятницу" взламывают аккаунты россиян в Telegram, отправляя им фишинговую ссылку на товар с большой скидкой, рассказали РИА Новости в группе... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T04:38
2024-12-02T04:38
2024-12-02T04:39
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Мошенники в "Черную пятницу" взламывают аккаунты россиян в Telegram, отправляя им фишинговую ссылку на товар с большой скидкой, рассказали РИА Новости в группе быстрого реагирования "Билайна". "В преддверии "черной пятницы" мошенники начали активно размещать объявления о продаже товаров с большими скидками. Жертвы, заинтересованные выгодным предложением, связываются с продавцом для покупки товара", - сообщили там. Однако после мошенник сообщает, что выбранный товар уже закончился и предлагает альтернативу - другой аналогичный продукт, который якобы продается с еще большей скидкой. Если жертва соглашается, ей отправляют ссылку на товар через Telegram. "При переходе по этой ссылке аккаунт жертвы в Telegram может быть взломан", - добавили в компании. В этом году "Черная пятница" началась в ночь с 28 на 29 ноября и продлится несколько дней.
https://ria.ru/20241128/telegram-1986125942.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, telegram, билайн, происшествия
Технологии, Telegram, Билайн, Происшествия
Мошенники в "Черную пятницу" взламывают аккаунты россиян в Telegram
"Билайн": мошенники в "Черную пятницу" взламывают аккаунты россиян в Telegram