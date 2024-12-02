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Официальный сайт Большого театра временно недоступен - РИА Новости, 02.12.2024
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Культура
 
10:45 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/teatr-1986814897.html
Официальный сайт Большого театра временно недоступен
Официальный сайт Большого театра временно недоступен - РИА Новости, 02.12.2024
Официальный сайт Большого театра временно недоступен
Официальный сайт Большого театра России стал временно недоступен в связи с большой нагрузкой из-за старта продаж билетов на балет "Щелкунчик", убедился... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T10:45
2024-12-02T10:45
культура
большой театр
общество
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Официальный сайт Большого театра России стал временно недоступен в связи с большой нагрузкой из-за старта продаж билетов на балет "Щелкунчик", убедился корреспондент РИА Новости. Продажи стартовали на официальном сайте театра в понедельник в 10.00 мск. В кассах театра продажи не проводились. При попытке зайти на сайт всплывает сообщение: "Ведутся технические работы или сайт недоступен, обратитесь позже". Ранее сообщалось, что билеты на новогодний балет "Щелкунчик" в Большой театр для зрителей от 14 до 22 лет, в категории "60 плюс", а также для ветеранов боевых действий раскупили за две минуты. Театр представит в декабре 18 показов главного новогоднего спектакля "Щелкунчик". Первый показ запланирован на 17 декабря в 19.00. Далее спектакли пройдут 19 и 20 декабря в 12.00, 21 декабря в 12.00 и 19.00, 22 декабря в 12.00. В последнюю неделю уходящего года спектакли покажут 24 декабря в 19.00, 25 декабря в 12.00, 26 декабря в 12.00 и 19.00, 27 декабря в 12.00, 28 декабря в 19.00. Последние показы пройдут с 29 по 31 декабря по два раза в день - утром и вечером.
https://ria.ru/20241129/bilety-1986560139.html
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большой театр, общество
Культура, Большой театр, Общество
Официальный сайт Большого театра временно недоступен

Сайт Большого театра стал недоступен после старта продаж билетов на "Щелкунчика"

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкГосударственный Академический Большой театр в Москве
Государственный Академический Большой театр в Москве - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Государственный Академический Большой театр в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Официальный сайт Большого театра России стал временно недоступен в связи с большой нагрузкой из-за старта продаж билетов на балет "Щелкунчик", убедился корреспондент РИА Новости.
Продажи стартовали на официальном сайте театра в понедельник в 10.00 мск. В кассах театра продажи не проводились.
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При попытке зайти на сайт всплывает сообщение: "Ведутся технические работы или сайт недоступен, обратитесь позже".
Ранее сообщалось, что билеты на новогодний балет "Щелкунчик" в Большой театр для зрителей от 14 до 22 лет, в категории "60 плюс", а также для ветеранов боевых действий раскупили за две минуты.
Театр представит в декабре 18 показов главного новогоднего спектакля "Щелкунчик". Первый показ запланирован на 17 декабря в 19.00. Далее спектакли пройдут 19 и 20 декабря в 12.00, 21 декабря в 12.00 и 19.00, 22 декабря в 12.00. В последнюю неделю уходящего года спектакли покажут 24 декабря в 19.00, 25 декабря в 12.00, 26 декабря в 12.00 и 19.00, 27 декабря в 12.00, 28 декабря в 19.00. Последние показы пройдут с 29 по 31 декабря по два раза в день - утром и вечером.
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