https://ria.ru/20241202/teatr-1986814897.html

Официальный сайт Большого театра временно недоступен

Официальный сайт Большого театра временно недоступен - РИА Новости, 02.12.2024

Официальный сайт Большого театра временно недоступен

Официальный сайт Большого театра России стал временно недоступен в связи с большой нагрузкой из-за старта продаж билетов на балет "Щелкунчик", убедился... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T10:45

2024-12-02T10:45

2024-12-02T10:45

культура

большой театр

общество

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Официальный сайт Большого театра России стал временно недоступен в связи с большой нагрузкой из-за старта продаж билетов на балет "Щелкунчик", убедился корреспондент РИА Новости. Продажи стартовали на официальном сайте театра в понедельник в 10.00 мск. В кассах театра продажи не проводились. При попытке зайти на сайт всплывает сообщение: "Ведутся технические работы или сайт недоступен, обратитесь позже". Ранее сообщалось, что билеты на новогодний балет "Щелкунчик" в Большой театр для зрителей от 14 до 22 лет, в категории "60 плюс", а также для ветеранов боевых действий раскупили за две минуты. Театр представит в декабре 18 показов главного новогоднего спектакля "Щелкунчик". Первый показ запланирован на 17 декабря в 19.00. Далее спектакли пройдут 19 и 20 декабря в 12.00, 21 декабря в 12.00 и 19.00, 22 декабря в 12.00. В последнюю неделю уходящего года спектакли покажут 24 декабря в 19.00, 25 декабря в 12.00, 26 декабря в 12.00 и 19.00, 27 декабря в 12.00, 28 декабря в 19.00. Последние показы пройдут с 29 по 31 декабря по два раза в день - утром и вечером.

https://ria.ru/20241129/bilety-1986560139.html

https://ria.ru/20241127/multfilmy-1985841137.html

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большой театр, общество