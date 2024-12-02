https://ria.ru/20241202/teatr-1986813641.html

Большой театр начал аукцион по продаже билетов на балет "Щелкунчик"

Большой театр начал аукцион по продаже билетов на балет "Щелкунчик" - РИА Новости, 02.12.2024

Большой театр начал аукцион по продаже билетов на балет "Щелкунчик"

Большой театр начал продажу на аукционе билетов на балет "Щелкунчик" 17 декабря, ряд пользователей уже сделали ставки, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T10:39

2024-12-02T10:39

2024-12-02T10:39

культура

большой театр

общество

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Большой театр начал продажу на аукционе билетов на балет "Щелкунчик" 17 декабря, ряд пользователей уже сделали ставки, передает корреспондент РИА Новости. Ранее Большой театр анонсировал старт аукциона по продаже билетов на балет "Щелкунчик" 17 декабря 2 декабря в 10.00 мск. Спустя 15 минут после начала торгов участники аукциона сделали минимальные ставки на некоторые билеты в партер, при начальной цене в 50 тысяч рублей они предлагают купить их за 55 тысяч рублей. На многие билеты в партер ставки до сих пор не сделаны. Расчетное время окончания подачи предложений о цене - 12.00 мск. Театр представит в декабре 18 показов главного новогоднего спектакля "Щелкунчик". Первый показ запланирован на 17 декабря в 19.00. Далее спектакли пройдут 19 и 20 декабря в 12.00, 21 декабря в 12.00 и 19.00, 22 декабря в 12.00. В последнюю неделю уходящего года спектакли покажут 24 декабря в 19.00, 25 декабря в 12.00, 26 декабря в 12.00 и 19.00, 27 декабря в 12.00, 28 декабря в 19.00. Последние показы пройдут с 29 по 31 декабря по два раза в день - утром и вечером.

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большой театр, общество