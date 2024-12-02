https://ria.ru/20241202/teatr-1986774984.html

Большой театр утром откроет продажу билетов на балет "Щелкунчик"

Большой театр утром откроет продажу билетов на балет "Щелкунчик" - РИА Новости, 02.12.2024

Большой театр утром откроет продажу билетов на балет "Щелкунчик"

Государственный академический Большой театр России откроет продажу билетов на новогодний балет "Щелкунчик" в понедельник в 10.00 мск, сообщили в его... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T00:43

2024-12-02T00:43

2024-12-02T00:58

россия

большой театр

культура

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Государственный академический Большой театр России откроет продажу билетов на новогодний балет "Щелкунчик" в понедельник в 10.00 мск, сообщили в его Telegram-канале. Театр представит 18 показов главного новогоднего спектакля "Щелкунчик". Первая постановка запланирована на 17 декабря в 19.00. Далее спектакли пройдут 19 и 20 декабря в 12.00, 21 декабря в 12.00 и 19.00, 22 декабря в 12.00. В последнюю неделю уходящего года спектакли покажут 24 декабря в 19.00, 25 декабря в 12.00, 26 декабря в 12.00 и 19.00, 27 декабря в 12.00, 28 декабря в 19.00. Последние показы пройдут с 29 по 31 декабря по два раза в день - утром и вечером. Кроме того, впервые в истории театра зрители со всей страны смогут увидеть общедоступную прямую трансляцию спектакля "Щелкунчик" накануне Нового года. Все желающие смогут увидеть балет в кинотеатрах страны 30 декабря в 19.00 мск и 31 декабря в 12.00 мск. Театр также проведет трансляцию 31 декабря в 20.00 мск в официальном сообществе ГАБТа "ВКонтакте". ГАБТ отметил, что билеты на спектакль "Щелкунчик" будут доступны только на официальном сайте Большого театра и в кассах продаваться не будут. Ввиду колоссальной популярности зрителям также предложат новый способ приобретения билетов – путем аукциона. В нем смогут принять участие как физические, так и юридические лица. Билеты таким путем будут продаваться комплектами по две штуки. Предусмотрены и единичные места, а также комплект из четырех мест: одна позиция равна четырем местам, максимальное количество позиций к покупке равна одному, то есть в процессе торгового периода можно выиграть не более одной позиции. Часть собранных средств будет направлена на поддержку артистов Большого театра. Начальная цена на комплект из двух билетов на представление на аукционе составляет 100 тысяч рублей. За такую сумму можно прибрести два билета на партер. Для покупки билета необходимо зарегистрироваться на универсальной торговой площадке, где нужно заполнить поля со своими данными, приложить паспорт РФ, затем выбрать нужный лот с названием спектакля. В прошлом сезоне "Щелкунчика" на сцене Большого театра России представили 12 раз в декабре 2023 года и девять раз в январе 2024 года.

https://ria.ru/20241128/teatr-1986174246.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, большой театр, культура