https://ria.ru/20241202/tbilisi-1986947949.html

В Тбилиси протестующие забросали бойцов спецназа петардами

В Тбилиси протестующие забросали бойцов спецназа петардами - РИА Новости, 02.12.2024

В Тбилиси протестующие забросали бойцов спецназа петардами

В Тбилиси протестующие, вновь собравшиеся у здания парламента, метают петарды в бойцов спецназа, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T19:09

2024-12-02T19:09

2024-12-02T20:07

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ТБИЛИСИ, 2 дек — РИА Новости. В Тбилиси протестующие, вновь собравшиеся у здания парламента, метают петарды в бойцов спецназа, передает корреспондент РИА Новости.Силовики, в свою очередь, отгоняют митингующих водой из пожарного шланга.Манифестанты также стучат по металлическому ограждению, которое установлено у парадного входа в здание высшего законодательного органа. К месту проведения акции стянули спецтехнику силовиков, включая грузовики с водометами. Очередная серия протестов началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о решении приостановить начало переговоров по членству республики в ЕС до 2028 года. Митингующие забрасывали здание парламента камнями, бутылками, в том числе с горючей смесью, петардами, а в ночь на 1 декабря устроили там пожар. Силовики в ответ применяли спецтехнику, в частности водометы, и периодически — слезоточивый газ.По информации МВД Грузии, за участие в беспорядках задержали более 200 человек.Массовые акции стали регулярно проходить в республике после парламентских выборов, состоявшихся 26 октября. На них победила правящая "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов. В высший законодательный орган также прошли четыре оппозиционные партии, но они заявили, что не признают итоги голосования, и призывали сторонников выходить на митинги. Президент страны Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), также призывала к манифестациям своих сторонников.

https://ria.ru/20241202/gruziya-1986865306.html

https://ria.ru/20241202/kobakhidze-1986924472.html

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Столкновения демонстрантов с бойцами спецназа у парламента в Тбилиси Демонстранты у парламента в Тбилиси кидают петарды в бойцов спецназа, которые водой из брандспойтов отгоняют митингующих от стен здания, передает корреспондент РИА Новости 2024-12-02T19:09 true PT0M09S

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в мире, грузия, тбилиси, россия, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили, обсе, парламентские выборы в грузии — 2024, евросоюз