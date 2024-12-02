https://ria.ru/20241202/taganrog-1986920202.html
Строительство отделения ГИМС МЧС РФ в Таганроге завершат до конца года
Строительство отделения ГИМС МЧС РФ в Таганроге завершат до конца года - РИА Новости, 02.12.2024
Строительство отделения ГИМС МЧС РФ в Таганроге завершат до конца года
Строительство инспекторского отделения ГИМС МЧС РФ в Таганроге Ростовской области завершат до конца года, сообщает правительство региона. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T17:20
2024-12-02T17:20
2024-12-02T17:20
ростовская область
россия
таганрог
ростовская область
валентина матвиенко
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
совет федерации рф
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 дек - РИА Новости. Строительство инспекторского отделения ГИМС МЧС РФ в Таганроге Ростовской области завершат до конца года, сообщает правительство региона. По словам первого зампредседателя Совета Федерации Андрея Яцкина, строительство инспекторского отделения ГИМС МЧС России - это одно из поручений председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, которое прозвучало в 2022 году в ходе визита в Таганрог. "Работы на объекте еще ведутся, но важно завершить их в срок. В течение следующих двух недель планируется смонтировать понтоны для подъема спасательных катеров, подключить здание к системе жизнеобеспечения и завершить благоустройство территории", - сказал Яцкин в ходе визита федеральной рабочей группы. Замминистра МЧС России Анатолий Супруновский отметил, что новое здание ГИМС МЧС России - это совместная работа Совета Федерации и МЧС России. Строительство объекта находится на личном контроле министра по чрезвычайным ситуациям Александра Куренкова. "Для полноценного функционирования здания уже приобретено все необходимое оборудование: плавсредства, оперативный транспорт, компьютеры для оказания государственных услуг. До конца года планируется завершить строительные работы и ввести объект в эксплуатацию", - добавил Супруновский.
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россия, таганрог, ростовская область, валентина матвиенко, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), совет федерации рф
Ростовская область , Россия, Таганрог, Ростовская область, Валентина Матвиенко, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Совет Федерации РФ
Строительство отделения ГИМС МЧС РФ в Таганроге завершат до конца года
В Таганроге до конца года будет завершено строительство отделения ГИМС МЧС РФ