https://ria.ru/20241202/svo-1986964850.html
Квоты на оказание медпомощи самарским участникам СВО увеличат на 30%
Квоты на оказание медпомощи самарским участникам СВО увеличат на 30% - РИА Новости, 02.12.2024
Квоты на оказание медпомощи самарским участникам СВО увеличат на 30%
Власти Самарской области увеличат на 30% квоты на оказание медицинской помощи участникам СВО и их семьям, сообщила пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T20:47
2024-12-02T20:47
2024-12-02T20:47
самарская область
вячеслав федорищев
сво
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САМАРА, 2 дек - РИА Новости. Власти Самарской области увеличат на 30% квоты на оказание медицинской помощи участникам СВО и их семьям, сообщила пресс-служба регионального правительства. "Важнейшим вопросом повестки оперативного совещания, которое сегодня прошло в региональном правительстве, стала реабилитация военнослужащих - участников специальной военной операции. Глава региона (Вячеслав Федорищев - ред.) подчеркнул, что квоты на оказание медицинской помощи участникам СВО и их семьям будут увеличены на 30%. При этом не в ущерб остальным категориям граждан", - сообщили в правительстве региона. В Самарской области утверждено внеочередное оказание медпомощи ветеранам боевых действий и членам их семей. В 2023 году диспансеризацию прошел 431 ветеран боевых действий, за истекший период этого года - 964 человека - это 88,4% ветеранов, остальные отказались от диспансеризации. При этом медицинскую реабилитацию в стационарных условиях можно пройти в 14 организациях, где развернуто 438 коек. В начале ноябре Федорищев во время рабочего визита в Сергиевск поставил задачу увеличить до 100 число ветеранов СВО, которым помогают пройти реабилитацию на базе санатория "Сергиевские минеральные воды". В понедельник в региональном минздраве сообщили, что санаторий готов принимать до 15 человек в месяц, предполагается, в 2025 году реабилитацию смогут пройти до 180 ветеранов боевых действий. Большое внимание также будет уделяться психологической реабилитации участников СВО. "Я бы хотел, чтобы каждый наш герой, который очень скоро вернется с Победой, и у него есть запрос к такого рода профессионалу, знал, что это нормально, в этом нет ничего постыдного, и чтобы это была атмосфера доверия. Прошу в таком контексте наш новый региональный проект в части реабилитации участников специальной военной операции подготовить", - сказал Федорищев. Отдельно на совещании обсудили разработку плана по опережающему социально-экономическому развитию поселка городского типа Рощинский, где проживает много семей участников СВО. Губернатор объявил внутренний конкурс среди участников СВО на пост главы Волжского района, к территории которого относится Рощинский. Представить кандидатуру необходимо до 20 декабря. Также Федорищев поручил вице-губернатору - руководителю департамента внутренней политики Александру Фетисову стать куратором Рощинского, чтобы решать вопросы его жителей, военнослужащих и членов их семей в активном взаимодействии с Минобороны.
https://ria.ru/20241202/fedorischev-1986949159.html
https://ria.ru/20241126/pedagogi-1985853598.html
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самарская область, вячеслав федорищев, сво
Самарская область, Вячеслав Федорищев, СВО
Квоты на оказание медпомощи самарским участникам СВО увеличат на 30%
Квоты на оказание медпомощи самарским участникам СВО и их семьям увеличат на 30%
САМАРА, 2 дек - РИА Новости. Власти Самарской области увеличат на 30% квоты на оказание медицинской помощи участникам СВО и их семьям, сообщила пресс-служба регионального правительства.
"Важнейшим вопросом повестки оперативного совещания, которое сегодня прошло в региональном правительстве, стала реабилитация военнослужащих - участников специальной военной операции. Глава региона (Вячеслав Федорищев
- ред.) подчеркнул, что квоты на оказание медицинской помощи участникам СВО и их семьям будут увеличены на 30%. При этом не в ущерб остальным категориям граждан", - сообщили в правительстве региона.
В Самарской области
утверждено внеочередное оказание медпомощи ветеранам боевых действий и членам их семей. В 2023 году диспансеризацию прошел 431 ветеран боевых действий, за истекший период этого года - 964 человека - это 88,4% ветеранов, остальные отказались от диспансеризации. При этом медицинскую реабилитацию в стационарных условиях можно пройти в 14 организациях, где развернуто 438 коек.
В начале ноябре Федорищев во время рабочего визита в Сергиевск поставил задачу увеличить до 100 число ветеранов СВО, которым помогают пройти реабилитацию на базе санатория "Сергиевские минеральные воды". В понедельник в региональном минздраве сообщили, что санаторий готов принимать до 15 человек в месяц, предполагается, в 2025 году реабилитацию смогут пройти до 180 ветеранов боевых действий.
Большое внимание также будет уделяться психологической реабилитации участников СВО. "Я бы хотел, чтобы каждый наш герой, который очень скоро вернется с Победой, и у него есть запрос к такого рода профессионалу, знал, что это нормально, в этом нет ничего постыдного, и чтобы это была атмосфера доверия. Прошу в таком контексте наш новый региональный проект в части реабилитации участников специальной военной операции подготовить", - сказал Федорищев.
Отдельно на совещании обсудили разработку плана по опережающему социально-экономическому развитию поселка городского типа Рощинский, где проживает много семей участников СВО. Губернатор объявил внутренний конкурс среди участников СВО на пост главы Волжского района, к территории которого относится Рощинский. Представить кандидатуру необходимо до 20 декабря. Также Федорищев поручил вице-губернатору - руководителю департамента внутренней политики Александру Фетисову стать куратором Рощинского, чтобы решать вопросы его жителей, военнослужащих и членов их семей в активном взаимодействии с Минобороны.