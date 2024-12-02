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Минобороны сообщило о потерях ВСУ в Курской области за сутки
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 02.12.2024
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в Курской области за сутки
Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки более 250 боевиков ВСУ, танк, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, два РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T14:22
2024-12-02T14:22
2024-12-02T14:31
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки более 250 боевиков ВСУ, танк, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля и четыре миномета, один военнослужащий ВСУ сдался в плен, сообщило Минобороны России."За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих. Уничтожены танк, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля и четыре миномета. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 37355 военнослужащих, 226 танков, 161 боевую машину пехоты, 123 бронетранспортера, 1206 боевых бронированных машин, 1065 автомобилей, 305 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 70 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, сша, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, США, Безопасность
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в Курской области за сутки
Минобороны: ВСУ потеряли более 250 военных в Курской области за сутки