https://ria.ru/20241202/svo-1986834890.html

Бойцы "Севера" отразили три контратаки ВСУ

Бойцы "Севера" отразили три контратаки ВСУ - РИА Новости, 02.12.2024

Бойцы "Севера" отразили три контратаки ВСУ

ВСУ за сутки потеряли до 35 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в понедельник министерство обороны РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T12:21

2024-12-02T12:21

2024-12-02T12:24

специальная военная операция на украине

харьковская область

в мире

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 35 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесли поражение формированиям 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Липцы Харьковской области. Отражены три контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, бронетранспортер, три автомобиля, два 152-мм орудия Д-20 и 122-мм гаубица Д-30", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

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харьковская область, в мире, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)