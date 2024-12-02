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Бойцы "Севера" отразили три контратаки ВСУ
Бойцы "Севера" отразили три контратаки ВСУ - РИА Новости, 02.12.2024
Бойцы "Севера" отразили три контратаки ВСУ
ВСУ за сутки потеряли до 35 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в понедельник министерство обороны РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T12:21
2024-12-02T12:21
2024-12-02T12:24
специальная военная операция на украине
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в мире
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 35 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесли поражение формированиям 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Липцы Харьковской области. Отражены три контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, бронетранспортер, три автомобиля, два 152-мм орудия Д-20 и 122-мм гаубица Д-30", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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харьковская область, в мире, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, В мире, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Бойцы "Севера" отразили три контратаки ВСУ
Минобороны: ВСУ потеряли до 35 военных в зоне действий "Севера"