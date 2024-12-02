https://ria.ru/20241202/svo-1986822014.html

Нижегородские школьники сделали 300 носилок-волокуш для бойцов СВО

Нижегородские школьники сделали 300 носилок-волокуш для бойцов СВО - РИА Новости, 02.12.2024

Нижегородские школьники сделали 300 носилок-волокуш для бойцов СВО

Нижегородские школьники сделали 300 носилок-волокуш для эвакуации военнослужащих, раненных в ходе специальной военной операции, сообщается в Telegram-канале МЧС РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T11:21

2024-12-02T11:21

2024-12-02T11:21

надежные люди

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 дек - РИА Новости. Нижегородские школьники сделали 300 носилок-волокуш для эвакуации военнослужащих, раненных в ходе специальной военной операции, сообщается в Telegram-канале МЧС региона. "Триста носилок–волокуш для СВОих героев собрали школьники из Семёнова под руководством спасателей Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Геннадия Сухова и Антона Кулагина. Проект – волонтёрская инициатива школьного турклуба, к которой примкнули все неравнодушные", - говорится в сообщении. Сначала ребята попробовали шить тканевые и сетчатые носилки, но их производство оказалось затратным и не таким эффективным по объёму. "Тактические носилки должны были быть просты в исполнении и выполнять свою непосредственную функцию. Прочные немокнущие носилки-волокуши из пластика оказались самым удачным вариантом", - отмечается в сообщении. Перед тем, как наладить серийный выпуск носилок, они прошли "краш-тест": носилки, сделанные детьми, использовали спасатели МЧС России, альпинисты, военные и медики. Отзывы оказались положительными. Лёгкие, мобильные, простые в изготовлении носилки легко сворачивались и дезинфицировались. Выпускать носилки стали с января 2024 года. Выполняется строго адресный заказ для воинских подразделений. "На детскую заботу о тех, кто на передовой, приходят вполне взрослые благодарности от СВОих героев. Вот такая действенная помощь", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20241202/pomosch-1986781840.html

россия

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия