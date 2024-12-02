https://ria.ru/20241202/svo-1986808324.html

ВС России не позволяют ВСУ закрепляться на новых позициях, сообщил Пушилин

ВС России не позволяют ВСУ закрепляться на новых позициях, сообщил Пушилин - РИА Новости, 02.12.2024

ВС России не позволяют ВСУ закрепляться на новых позициях, сообщил Пушилин

Подразделения российских войск ежедневно продвигаются по всем ключевым направлениям в Донецкой Народной Республике, не позволяя украинским силам закрепиться на... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T10:13

2024-12-02T10:13

2024-12-02T10:13

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Подразделения российских войск ежедневно продвигаются по всем ключевым направлениям в Донецкой Народной Республике, не позволяя украинским силам закрепиться на новых позициях, куда те отходят, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, ВСУ старается удержаться как можно больше на подготовленных укрепленных позициях, пытается перебрасывать резервы, не считаясь с потерей в живой силе и технике, но, несмотря на это, российские войска регулярно освобождают населенные пункты, вывешивают флаги России на освобожденных территориях, и сразу начинается оказание помощи гражданскому населению. "Буквально ежедневно фиксируем, что подразделения Вооруженных сил РФ освобождают территорию Донецкой Народной Республики и продвигаются практически по всем ключевым направлениям… Очень важно, что не останавливаются и не дают противнику закрепиться на новых позициях. И здесь, конечно же, вот инициатива сейчас абсолютно точно на стороне Вооруженных сил РФ", - сказал Пушилин.

https://ria.ru/20240512/pushilin-1945335696.html

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донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, безопасность