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ВС России не позволяют ВСУ закрепляться на новых позициях, сообщил Пушилин
ВС России не позволяют ВСУ закрепляться на новых позициях, сообщил Пушилин - РИА Новости, 02.12.2024
ВС России не позволяют ВСУ закрепляться на новых позициях, сообщил Пушилин
Подразделения российских войск ежедневно продвигаются по всем ключевым направлениям в Донецкой Народной Республике, не позволяя украинским силам закрепиться на... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T10:13
2024-12-02T10:13
2024-12-02T10:13
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Подразделения российских войск ежедневно продвигаются по всем ключевым направлениям в Донецкой Народной Республике, не позволяя украинским силам закрепиться на новых позициях, куда те отходят, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, ВСУ старается удержаться как можно больше на подготовленных укрепленных позициях, пытается перебрасывать резервы, не считаясь с потерей в живой силе и технике, но, несмотря на это, российские войска регулярно освобождают населенные пункты, вывешивают флаги России на освобожденных территориях, и сразу начинается оказание помощи гражданскому населению. "Буквально ежедневно фиксируем, что подразделения Вооруженных сил РФ освобождают территорию Донецкой Народной Республики и продвигаются практически по всем ключевым направлениям… Очень важно, что не останавливаются и не дают противнику закрепиться на новых позициях. И здесь, конечно же, вот инициатива сейчас абсолютно точно на стороне Вооруженных сил РФ", - сказал Пушилин.
https://ria.ru/20240512/pushilin-1945335696.html
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донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России не позволяют ВСУ закрепляться на новых позициях, сообщил Пушилин
Пушилин: российские войска не позволяют ВСУ закрепляться на новых позициях в ДНР