https://ria.ru/20241202/svalki-1986777255.html

В России могут ввести ответственность за несанкционированные свалки

В России могут ввести ответственность за несанкционированные свалки - РИА Новости, 02.12.2024

В России могут ввести ответственность за несанкционированные свалки

Группа депутатов Госдумы направила на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается ввести административную ответственность за образование... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T01:21

2024-12-02T01:21

2024-12-02T01:21

общество

россия

сергей пахомов

владимир кошелев

госдума рф

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Группа депутатов Госдумы направила на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается ввести административную ответственность за образование несанкционированных свалок отходов, по их мнению, это повысит ответственность за нарушение экологических норм и укрепит контроль в сфере утилизации отходов, документ находится в распоряжении РИА Новости. Инициаторами законопроекта выступили члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ во главе с главой комитета Сергеем Пахомовым. Изменения предлагается внести в КоАП РФ. "Законопроектом предлагается ввести административную ответственность за нарушение требований к размещению отходов производства и потребления на территории, не предназначенной для размещения таких отходов и не обустроенной в соответствии с требованиями законодательства РФ в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также не включенной в госреестр объектов размещения отходов или в госреестр объектов накопленного вреда окружающей среде – это, так называемые несанкционированные свалки отходов", - сказано в пояснительной записке. Кроме того, предлагается ввести административную ответственность за нарушение требований к хранению отходов производства и потребления, порядка создания мест накопления отходов производства и потребления, а также за нарушение требований к проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов. По мнению авторов законопроекта, принятие данной инициативы позволит сократить количество нарушений по размещению, хранению отходов производства и потребления, в том числе по размещению несанкционированных свалок отходов. Авторы проекта отмечают, что в случае одобрения инициативы правительством РФ документ будет внесен на рассмотрение Госдумы в ближайшее время. "В целях повышения ответственности граждан за нанесенный вред и ущерб окружающей среде мы разработали законопроект, которым ужесточаем штрафные санкций за нарушение требований законодательства в области обращения с отходами", - пояснил РИА Новости первый зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ, соавтор законопроекта Владимир Кошелев. По его мнению, это позволит сократить количество нарушений по размещению, хранению отходов производства и потребления, а также по размещению несанкционированных свалок. "Ответственность за нарушения - один из самых тонких моментов в сфере обращения с отходами. Если штрафы только для галочки, они никак не могут повлиять на ситуацию, и с каждым годом все становилось бы только хуже. Поэтому мы предлагаем их пересмотреть в соответствии с реальной обстановкой", - рассказал РИА Новости член комитета ГД по строительству и ЖКХ, соавтор инициативы Илья Вольфсон.

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https://ria.ru/20240730/minprirody-1962970672.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, сергей пахомов, владимир кошелев, госдума рф