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Украинскую журналистку будут судить за фейки о российской армии - РИА Новости, 02.12.2024
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15:49 02.12.2024 (обновлено: 15:52 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/sud-1986894274.html
Украинскую журналистку будут судить за фейки о российской армии
Украинскую журналистку будут судить за фейки о российской армии - РИА Новости, 02.12.2024
Украинскую журналистку будут судить за фейки о российской армии
Прокуратура Москвы утвердила обвинение по уголовному делу о фейках о ВС РФ в отношении украинской журналистки Янины Соколовской, материалы направлены в... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T15:49
2024-12-02T15:52
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Прокуратура Москвы утвердила обвинение по уголовному делу о фейках о ВС РФ в отношении украинской журналистки Янины Соколовской, материалы направлены в Останкинский районный суд, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства. "Прокуратура Москвы утвердила обвинение по делу о фейках о ВС РФ в отношении украинской журналистки Янины Соколовской. Она обвиняется по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, совершенное по мотивам политической ненависти). По информации ведомства, Соколовская в марте 2022 года распространила в администрируемом ею канале одного из мессенджеров под видом достоверных сведений заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции. В отношении Соколовской заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, она находится в международном розыске. Уголовное дело направлено в Останкинский районный суд для рассмотрения по существу, отмечается в релизе.
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происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
Украинскую журналистку будут судить за фейки о российской армии

Прокуратура Москвы: журналистку Соколовскую будут судить за фейки о ВС РФ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЯнина Соколовская
Янина Соколовская - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Янина Соколовская. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Прокуратура Москвы утвердила обвинение по уголовному делу о фейках о ВС РФ в отношении украинской журналистки Янины Соколовской, материалы направлены в Останкинский районный суд, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства.
"Прокуратура Москвы утвердила обвинение по делу о фейках о ВС РФ в отношении украинской журналистки Янины Соколовской. Она обвиняется по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, совершенное по мотивам политической ненависти).
По информации ведомства, Соколовская в марте 2022 года распространила в администрируемом ею канале одного из мессенджеров под видом достоверных сведений заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции.
В отношении Соколовской заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, она находится в международном розыске. Уголовное дело направлено в Останкинский районный суд для рассмотрения по существу, отмечается в релизе.
Журналист Дмитрий Колезев - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
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