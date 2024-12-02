https://ria.ru/20241202/sud-1986809182.html

Стали известны подробности по делу о хищении при закупке машин для ГАИ

Стали известны подробности по делу о хищении при закупке машин для ГАИ - РИА Новости, 02.12.2024

Стали известны подробности по делу о хищении при закупке машин для ГАИ

Замоскворецкий суд Москвы 9 декабря огласит приговор по делу о хищении более 1,1 миллиарда рублей при закупке машин Skoda Octavia для Госавтоинспекции, сообщили РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T10:17

2024-12-02T10:17

2024-12-02T10:18

происшествия

москва

сергей кузьменко

елена яковлева

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

гибдд мвд рф

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы 9 декабря огласит приговор по делу о хищении более 1,1 миллиарда рублей при закупке машин Skoda Octavia для Госавтоинспекции, сообщили РИА Новости в суде. "Оглашение приговора назначено на 9 декабря в 11.00", - сказали в суде. Как писали "Ведомости", на скамье подсудимых находятся бывший сотрудник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Евгений Никитенко, учредитель ООО "Центр подготовки и поддержки "Движение" Сергей Кузьменко и гендиректор компании Денис Давыдов, а также представитель автоконцерна Skoda Octavia Елена Яковлева. По данным газеты, прокурор потребовал для них от 9 до 9,5 лет колонии. По данным следствия, цены на приобретаемые для нужд ГАИ автомобили были существенно завышены.

https://ria.ru/20241201/sud-1986762027.html

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происшествия, москва, сергей кузьменко, елена яковлева, министерство внутренних дел рф (мвд россии), гибдд мвд рф