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Стали известны подробности по делу о хищении при закупке машин для ГАИ - РИА Новости, 02.12.2024
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10:17 02.12.2024 (обновлено: 10:18 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/sud-1986809182.html
Стали известны подробности по делу о хищении при закупке машин для ГАИ
Стали известны подробности по делу о хищении при закупке машин для ГАИ - РИА Новости, 02.12.2024
Стали известны подробности по делу о хищении при закупке машин для ГАИ
Замоскворецкий суд Москвы 9 декабря огласит приговор по делу о хищении более 1,1 миллиарда рублей при закупке машин Skoda Octavia для Госавтоинспекции, сообщили РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T10:17
2024-12-02T10:18
происшествия
москва
сергей кузьменко
елена яковлева
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
гибдд мвд рф
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы 9 декабря огласит приговор по делу о хищении более 1,1 миллиарда рублей при закупке машин Skoda Octavia для Госавтоинспекции, сообщили РИА Новости в суде. "Оглашение приговора назначено на 9 декабря в 11.00", - сказали в суде. Как писали "Ведомости", на скамье подсудимых находятся бывший сотрудник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Евгений Никитенко, учредитель ООО "Центр подготовки и поддержки "Движение" Сергей Кузьменко и гендиректор компании Денис Давыдов, а также представитель автоконцерна Skoda Octavia Елена Яковлева. По данным газеты, прокурор потребовал для них от 9 до 9,5 лет колонии. По данным следствия, цены на приобретаемые для нужд ГАИ автомобили были существенно завышены.
https://ria.ru/20241201/sud-1986762027.html
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происшествия, москва, сергей кузьменко, елена яковлева, министерство внутренних дел рф (мвд россии), гибдд мвд рф
Происшествия, Москва, Сергей Кузьменко, Елена Яковлева, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), ГИБДД МВД РФ
Стали известны подробности по делу о хищении при закупке машин для ГАИ

Суд огласит приговор по делу о хищении при закупке машин для ГАИ 9 декабря

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники висят на дверной ручке
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы 9 декабря огласит приговор по делу о хищении более 1,1 миллиарда рублей при закупке машин Skoda Octavia для Госавтоинспекции, сообщили РИА Новости в суде.
"Оглашение приговора назначено на 9 декабря в 11.00", - сказали в суде.
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Как писали "Ведомости", на скамье подсудимых находятся бывший сотрудник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Евгений Никитенко, учредитель ООО "Центр подготовки и поддержки "Движение" Сергей Кузьменко и гендиректор компании Денис Давыдов, а также представитель автоконцерна Skoda Octavia Елена Яковлева.
По данным газеты, прокурор потребовал для них от 9 до 9,5 лет колонии.
По данным следствия, цены на приобретаемые для нужд ГАИ автомобили были существенно завышены.
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ПроисшествияМоскваСергей КузьменкоЕлена ЯковлеваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)ГИБДД МВД РФ
 
 
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