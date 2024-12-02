https://ria.ru/20241202/stavka-1986816179.html

В Сбербанке оценили вероятность повышения ключевой ставки

В Сбербанке оценили вероятность повышения ключевой ставки - РИА Новости, 02.12.2024

В Сбербанке оценили вероятность повышения ключевой ставки

Сбербанк считает высокой вероятность повышения ключевой ставки до 23 процентов на декабрьском заседании Совета директоров Центробанка, заявил первый заместитель РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T10:51

2024-12-02T10:51

2024-12-02T12:15

экономика

сбербанк россии

центральный банк рф (цб рф)

кирилл царев

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Сбербанк считает высокой вероятность повышения ключевой ставки до 23 процентов на декабрьском заседании Совета директоров Центробанка, заявил первый заместитель председателя правления кредитной организации Кирилл Царев в кулуарах форума Domclick Digital."Высока вероятность подъема ставки либо на один, либо на два процентных пункта, потому что мы видим, что инфляция все равно остается относительно высокой", — сказал он.С конца 2023 года ЦБ держал ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых, но в с июля на фоне разогнавшейся инфляции, быстрых темпов кредитования и завышенных инфляционных ожиданий последовательно повышал ее — в последний раз в конце октября, до рекордных 21 процента годовых. Причем регулятор сохранил сигнал по дальнейшим шагам: на декабрьском заседании возможно новое повышение.По словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, снижение ключевой ставки может начаться в следующем году по мере торможения инфляции.

https://ria.ru/20241129/rubl-1986325705.html

https://ria.ru/20241119/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

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экономика, сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф), кирилл царев