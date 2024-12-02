В Сбербанке оценили вероятность повышения ключевой ставки
Сбербанк счел вероятным повышение ключевой ставки в декабре до 23%
Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Сбербанк считает высокой вероятность повышения ключевой ставки до 23 процентов на декабрьском заседании Совета директоров Центробанка, заявил первый заместитель председателя правления кредитной организации Кирилл Царев в кулуарах форума Domclick Digital.
"Высока вероятность подъема ставки либо на один, либо на два процентных пункта, потому что мы видим, что инфляция все равно остается относительно высокой", — сказал он.
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Ключевая ставка — минимальный процент, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Ее размер влияет на инфляцию. Когда регулятор поднимает ключевую ставку, деньги в экономике становятся дороже — повышаются банковские ставки по кредитам и депозитам для населения и бизнеса. Становится выгоднее открывать вклады и сберегать, чем тратить и брать кредиты. Поэтому снижается спрос на товары и услуги, цены начинают расти медленнее, инфляция замедляется.
С конца 2023 года ЦБ держал ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых, но в с июля на фоне разогнавшейся инфляции, быстрых темпов кредитования и завышенных инфляционных ожиданий последовательно повышал ее — в последний раз в конце октября, до рекордных 21 процента годовых. Причем регулятор сохранил сигнал по дальнейшим шагам: на декабрьском заседании возможно новое повышение.
По словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, снижение ключевой ставки может начаться в следующем году по мере торможения инфляции.