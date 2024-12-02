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В Сбербанке оценили вероятность повышения ключевой ставки - РИА Новости, 02.12.2024
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10:51 02.12.2024 (обновлено: 12:15 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/stavka-1986816179.html
В Сбербанке оценили вероятность повышения ключевой ставки
В Сбербанке оценили вероятность повышения ключевой ставки - РИА Новости, 02.12.2024
В Сбербанке оценили вероятность повышения ключевой ставки
Сбербанк считает высокой вероятность повышения ключевой ставки до 23 процентов на декабрьском заседании Совета директоров Центробанка, заявил первый заместитель РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T10:51
2024-12-02T12:15
экономика
сбербанк россии
центральный банк рф (цб рф)
кирилл царев
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Сбербанк считает высокой вероятность повышения ключевой ставки до 23 процентов на декабрьском заседании Совета директоров Центробанка, заявил первый заместитель председателя правления кредитной организации Кирилл Царев в кулуарах форума Domclick Digital."Высока вероятность подъема ставки либо на один, либо на два процентных пункта, потому что мы видим, что инфляция все равно остается относительно высокой", — сказал он.С конца 2023 года ЦБ держал ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых, но в с июля на фоне разогнавшейся инфляции, быстрых темпов кредитования и завышенных инфляционных ожиданий последовательно повышал ее — в последний раз в конце октября, до рекордных 21 процента годовых. Причем регулятор сохранил сигнал по дальнейшим шагам: на декабрьском заседании возможно новое повышение.По словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, снижение ключевой ставки может начаться в следующем году по мере торможения инфляции.
https://ria.ru/20241129/rubl-1986325705.html
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экономика, сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф), кирилл царев
Экономика, Сбербанк России, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Кирилл Царев
В Сбербанке оценили вероятность повышения ключевой ставки

Сбербанк счел вероятным повышение ключевой ставки в декабре до 23%

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Сбербанк считает высокой вероятность повышения ключевой ставки до 23 процентов на декабрьском заседании Совета директоров Центробанка, заявил первый заместитель председателя правления кредитной организации Кирилл Царев в кулуарах форума Domclick Digital.
"Высока вероятность подъема ставки либо на один, либо на два процентных пункта, потому что мы видим, что инфляция все равно остается относительно высокой", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
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Ключевая ставка — минимальный процент, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Ее размер влияет на инфляцию. Когда регулятор поднимает ключевую ставку, деньги в экономике становятся дороже — повышаются банковские ставки по кредитам и депозитам для населения и бизнеса. Становится выгоднее открывать вклады и сберегать, чем тратить и брать кредиты. Поэтому снижается спрос на товары и услуги, цены начинают расти медленнее, инфляция замедляется.

С конца 2023 года ЦБ держал ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых, но в с июля на фоне разогнавшейся инфляции, быстрых темпов кредитования и завышенных инфляционных ожиданий последовательно повышал ее — в последний раз в конце октября, до рекордных 21 процента годовых. Причем регулятор сохранил сигнал по дальнейшим шагам: на декабрьском заседании возможно новое повышение.
По словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, снижение ключевой ставки может начаться в следующем году по мере торможения инфляции.
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ЭкономикаСбербанк РоссииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Кирилл Царев
 
 
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