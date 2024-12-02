Остин проинформировал министра обороны Украины об ускорении поставок оружия
Пентагон сообщил министру обороны Украины Умерову об ускорении поставок оружия
© AP Photo / Alex BrandonШеф Пентагона Ллойд Остин
© AP Photo / Alex Brandon
Шеф Пентагона Ллойд Остин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин провел звонок с главой минобороны Украины Рустемом Умеровым, проинформировав его об ускорении поставок Киеву американских вооружений, говорится в заявлении Пентагона.
Отмечается также, что Остин и Умеров по итогам звонка договорились оставаться в близком контакте друг с другом.
Ранее в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи объемом 725 миллионов долларов, куда также вошла очередная партия противопехотных мин.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Ранее член Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Марк Хизней в ходе презентации доклада Landmine Monitor 2023 заявил журналистам, что Украина во время боев в городе Изюме Харьковской области уже нарушала Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.