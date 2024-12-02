https://ria.ru/20241202/ssha-1986986220.html

Остин проинформировал министра обороны Украины об ускорении поставок оружия

Остин проинформировал министра обороны Украины об ускорении поставок оружия - РИА Новости, 02.12.2024

Остин проинформировал министра обороны Украины об ускорении поставок оружия

Министр обороны США Ллойд Остин провел звонок с главой минобороны Украины Рустемом Умеровым, проинформировав его об ускорении поставок Киеву американских... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T23:54

2024-12-02T23:54

2024-12-02T23:54

в мире

украина

сша

россия

ллойд остин

рустем умеров

энтони блинкен

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955505017_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cdf9cc1ac5da9ce29bad272f1566de26.jpg

ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин провел звонок с главой минобороны Украины Рустемом Умеровым, проинформировав его об ускорении поставок Киеву американских вооружений, говорится в заявлении Пентагона. "Министр Остин предоставил министру Умерову обновленную информацию о продолжающемся ускорении предоставляемой со стороны США помощи для безопасности Украины", - указано в релизе ведомства. Отмечается также, что Остин и Умеров по итогам звонка договорились оставаться в близком контакте друг с другом. Ранее в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи объемом 725 миллионов долларов, куда также вошла очередная партия противопехотных мин. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Ранее член Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Марк Хизней в ходе презентации доклада Landmine Monitor 2023 заявил журналистам, что Украина во время боев в городе Изюме Харьковской области уже нарушала Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241125/ssha-1985676783.html

https://ria.ru/20241202/pomosch-1986985245.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сша, россия, ллойд остин, рустем умеров, энтони блинкен, нато, министерство обороны сша, оон