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Остин проинформировал министра обороны Украины об ускорении поставок оружия - РИА Новости, 02.12.2024
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23:54 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/ssha-1986986220.html
Остин проинформировал министра обороны Украины об ускорении поставок оружия
Остин проинформировал министра обороны Украины об ускорении поставок оружия - РИА Новости, 02.12.2024
Остин проинформировал министра обороны Украины об ускорении поставок оружия
Министр обороны США Ллойд Остин провел звонок с главой минобороны Украины Рустемом Умеровым, проинформировав его об ускорении поставок Киеву американских... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T23:54
2024-12-02T23:54
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ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин провел звонок с главой минобороны Украины Рустемом Умеровым, проинформировав его об ускорении поставок Киеву американских вооружений, говорится в заявлении Пентагона. "Министр Остин предоставил министру Умерову обновленную информацию о продолжающемся ускорении предоставляемой со стороны США помощи для безопасности Украины", - указано в релизе ведомства. Отмечается также, что Остин и Умеров по итогам звонка договорились оставаться в близком контакте друг с другом. Ранее в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи объемом 725 миллионов долларов, куда также вошла очередная партия противопехотных мин. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Ранее член Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Марк Хизней в ходе презентации доклада Landmine Monitor 2023 заявил журналистам, что Украина во время боев в городе Изюме Харьковской области уже нарушала Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241125/ssha-1985676783.html
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в мире, украина, сша, россия, ллойд остин, рустем умеров, энтони блинкен, нато, министерство обороны сша, оон
В мире, Украина, США, Россия, Ллойд Остин, Рустем Умеров, Энтони Блинкен, НАТО, Министерство обороны США, ООН
Остин проинформировал министра обороны Украины об ускорении поставок оружия

Пентагон сообщил министру обороны Украины Умерову об ускорении поставок оружия

© AP Photo / Alex BrandonШеф Пентагона Ллойд Остин
Шеф Пентагона Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Шеф Пентагона Ллойд Остин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин провел звонок с главой минобороны Украины Рустемом Умеровым, проинформировав его об ускорении поставок Киеву американских вооружений, говорится в заявлении Пентагона.
"Министр Остин предоставил министру Умерову обновленную информацию о продолжающемся ускорении предоставляемой со стороны США помощи для безопасности Украины", - указано в релизе ведомства.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
В Пентагоне ответили на вопрос о поставках противопехотных мин Украине
25 ноября, 22:48
Отмечается также, что Остин и Умеров по итогам звонка договорились оставаться в близком контакте друг с другом.
Ранее в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи объемом 725 миллионов долларов, куда также вошла очередная партия противопехотных мин.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Ранее член Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Марк Хизней в ходе презентации доклада Landmine Monitor 2023 заявил журналистам, что Украина во время боев в городе Изюме Харьковской области уже нарушала Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Противопехотные фугасные мины - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
США передадут Украине очередную партию противопехотных мин, заявил Блинкен
Вчера, 23:46
 
В миреУкраинаСШАРоссияЛлойд ОстинРустем УмеровЭнтони БлинкенНАТОМинистерство обороны СШАООН
 
 
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