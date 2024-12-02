https://ria.ru/20241202/ssha-1986949289.html

США не рассматривают Африку как арену для холодной войны, заявил Белый дом

США не рассматривают Африку как арену для холодной войны, заявил Белый дом - РИА Новости, 02.12.2024

США не рассматривают Африку как арену для холодной войны, заявил Белый дом

- США не рассматривают африканский континент как арену для новой "холодной войны" и не требуют от стран региона выбора между сотрудничеством с Вашингтоном,... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T19:19

2024-12-02T19:19

2024-12-02T19:19

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ВАШИНГТОН, 2 дек - США не рассматривают африканский континент как арену для новой "холодной войны" и не требуют от стран региона выбора между сотрудничеством с Вашингтоном, Россией и Китаем, заявил в понедельник официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. "На континенте нет холодной войны. Мы не просим страны выбирать между США, Россией и Китаем. Мы просто ищем надёжные, устойчивые и прозрачные инвестиционные возможности, на которые могут положиться народы Анголы и всей Африки", - сказал журналистам Кирби. По его словам, политика США в отношении Африки направлена на создание экономических и социальных возможностей, которые способствуют долгосрочному развитию региона, а не на противостояние с другими крупными державами.

https://ria.ru/20241201/ukraina-1986737970.html

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в мире, сша, вашингтон (штат), россия, джон кирби