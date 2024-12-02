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США не рассматривают Африку как арену для холодной войны, заявил Белый дом - РИА Новости, 02.12.2024
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19:19 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/ssha-1986949289.html
США не рассматривают Африку как арену для холодной войны, заявил Белый дом
США не рассматривают Африку как арену для холодной войны, заявил Белый дом - РИА Новости, 02.12.2024
США не рассматривают Африку как арену для холодной войны, заявил Белый дом
- США не рассматривают африканский континент как арену для новой "холодной войны" и не требуют от стран региона выбора между сотрудничеством с Вашингтоном,... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T19:19
2024-12-02T19:19
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ВАШИНГТОН, 2 дек - США не рассматривают африканский континент как арену для новой "холодной войны" и не требуют от стран региона выбора между сотрудничеством с Вашингтоном, Россией и Китаем, заявил в понедельник официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. "На континенте нет холодной войны. Мы не просим страны выбирать между США, Россией и Китаем. Мы просто ищем надёжные, устойчивые и прозрачные инвестиционные возможности, на которые могут положиться народы Анголы и всей Африки", - сказал журналистам Кирби. По его словам, политика США в отношении Африки направлена на создание экономических и социальных возможностей, которые способствуют долгосрочному развитию региона, а не на противостояние с другими крупными державами.
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в мире, сша, вашингтон (штат), россия, джон кирби
В мире, США, Вашингтон (штат), Россия, Джон Кирби
США не рассматривают Африку как арену для холодной войны, заявил Белый дом

Кирби: США не рассматривают Африку как арену для новой холодной войны

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 дек - США не рассматривают африканский континент как арену для новой "холодной войны" и не требуют от стран региона выбора между сотрудничеством с Вашингтоном, Россией и Китаем, заявил в понедельник официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"На континенте нет холодной войны. Мы не просим страны выбирать между США, Россией и Китаем. Мы просто ищем надёжные, устойчивые и прозрачные инвестиционные возможности, на которые могут положиться народы Анголы и всей Африки", - сказал журналистам Кирби.
По его словам, политика США в отношении Африки направлена на создание экономических и социальных возможностей, которые способствуют долгосрочному развитию региона, а не на противостояние с другими крупными державами.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
В Белом доме высказались о поставках Киеву ядерного оружия
1 декабря, 17:39
 
В миреСШАВашингтон (штат)РоссияДжон Кирби
 
 
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