США и ОАЭ обсудили возможность снятия санкций с Сирии, пишет Reuters
США и ОАЭ могут снять санкции с Сирии, если Асад отдалится от Ирана
© iStock.com / Zhora KochegarovВид на Дамаск, Сирия
© iStock.com / Zhora Kochegarov
Вид на Дамаск, Сирия. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. США и ОАЭ обсудили возможность снятия с Сирии санкций, если президент Сирии Башар Асад "отдалится" от Ирана и прекратит поставки оружия ливанскому шиитскому движению "Хезболлах", передает агентство Рейтер со ссылкой на пять источников, знакомых с ситуацией.
"США и Объединенные Арабские Эмираты обсудили между собой возможность снятия санкций с президента Сирии Башара Асада, если он отдалится от Ирана и перекроет поставки оружия ливанскому "Хезболлах"... Часть недавних переговоров между США и ОАЭ была посвящена тому, чтобы позволить санкциям... истечь и не продлевать их", - говорится в сообщении агентства.
По словам источников агентства, ОАЭ "давно надеются" отдалить сирийского лидера от Ирана и наладить с Сирией деловые связи, но этому мешают американские санкции. По сведениям собеседников агентства, ОАЭ и Саудовская Аравия в последние месяцы якобы предлагали Асаду "финансовые поощрения", если он отдалится от Ирана. ОАЭ, предположительно, собираются в том числе выделить средства на восстановление инфраструктуры в Сирии.
Агентство добавляет со ссылкой на неназванный источник в США, знакомый с этим вопросом, что представители Белого дома обсудили инициативу с официальными лицами Эмиратов, сославшись на заинтересованность ОАЭ в финансировании восстановления Сирии и "ослабленную позицию" Асада после военных действий между Израилем и "Хезболлах".
"Возможность смягчения санкций для Асада, в то время как Израиль наносит удары по союзникам Ирана, создала возможность применить "метод кнута и пряника" для разрушения союза Сирии с Ираном и "Хезболлах"", - сообщил агентству источник в США.
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Как подчеркнули источники агентства, "вбить клин" между Сирией и Ираном может оказаться сложнее, если Асад примет от Тегерана помощь в устранении террористической угрозы на севере страны.
Сирия находится под санкциями США, ЕС и ряда отдельных стран с начала кризиса в стране в 2011 году. В 2020 году администрация экс-президента США Дональда Трампа значительно расширила санкции против Сирии, в том числе посредством так называемого "закона Цезаря", под действие которого, помимо сирийских организаций, также попадали и другие государства, взаимодействующие с Дамаском.
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 декабря начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 декабря, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. На севере провинции Алеппо идут попытки продвинуться вглубь территорий, контролируемых курдскими формированиями в районе населенного пункта Тель-Рифаат. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.
* Запрещенная в России террористическая организация.