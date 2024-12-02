https://ria.ru/20241202/ssha-1986901398.html

Лидер демократов в сенате США призвал республиканцев сотрудничать

Лидер демократов в сенате США призвал республиканцев сотрудничать - РИА Новости, 02.12.2024

Лидер демократов в сенате США призвал республиканцев сотрудничать

Лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер направил письмо лидеру Республиканской партии в сенате Джону Тьюну, в котором призвал сотрудничать на... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T16:14

2024-12-02T16:14

2024-12-02T16:14

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер направил письмо лидеру Республиканской партии в сенате Джону Тьюну, в котором призвал сотрудничать на фоне планов победившего на выборах президента Дональда Трампа назначать чиновников в обход сената, пишет газета New York Times. Телеканал CNN ранее сообщал, что Трамп обходит традиционную проверку, проводимую ФБР, для некоторых своих кандидатов в кабинет министров. По данным портала Axios, в сенате США опасаются, что Трамп может назначить некоторых должностных лиц в период между сессиями сената, пропустив таким образом несколько этапов, на которых сенат мог бы наложить на его назначенцев вето. "В частности... мы обязуемся работать в двухпартийном ключе над рассмотрением каждой кандидатуры..., назначая слушания и обсуждения..., а также рассматривая кандидатуры на заседании Сената", - приводит цитату из письма Шумера газета. Согласно New York Times, некоторые демократические и республиканские сенаторы опасаются, что утверждение назначенцев Трампа в обход сената и проверок ФБР навредит сенату и ослабит его способность осуществлять надзор за ведомствами. По данным газеты, в своем письме Шумер призвал республиканцев не дать этому случиться и подчеркнул, что роль сената США в назначении квалифицированных госслужащих "жизненно важна". Издание отмечает, что из-за того, что демократы в сенате по результатам выборов окажутся в меньшинстве, их голосов не хватит для блокировки выдвинутых Трампом кандидатур, однако они смогут замедлить их утверждение через различные процедуры. Трамп, уже занимавший пост президента США, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Трамп стал вторым в истории США человеком, которому удалось вернуться в Белый дом после перерыва. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис признала поражение и поздравила соперника. Агентство Ассошиэйтед Пресс прогнозирует победу республиканца с 50,5% поддержки избирателей и 312 голосами выборщиков, соперница получила 48% и 226 голосов выборщиков. По прогнозам американских СМИ, республиканцы сохранят контроль над палатой представителей, также партии предсказывается большинство мандатов в сенате. Таким образом республиканцы будут контролировать законодательную и исполнительную ветви власти по крайней мере до промежуточных выборов 2026 года. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241110/tramp-1982889902.html

https://ria.ru/20241202/naznacheniya-1986779942.html

https://ria.ru/20241115/proverki-1983999537.html

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в мире, сша, дональд трамп, чак шумер, джон тьюн, фбр