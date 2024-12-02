https://ria.ru/20241202/spg-1986882986.html

Эксперт дал прогноз о поставках российского СПГ по Севморпути

Эксперт дал прогноз о поставках российского СПГ по Севморпути - РИА Новости, 02.12.2024

Эксперт дал прогноз о поставках российского СПГ по Севморпути

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России по Северному морскому пути (СМП) в дальнейшем продолжат расти, в том числе на фоне запуска проекта "Арктик... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T15:07

2024-12-02T15:07

2024-12-02T15:07

азия

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россия

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России по Северному морскому пути (СМП) в дальнейшем продолжат расти, в том числе на фоне запуска проекта "Арктик СПГ 2", заявил РИА Новости аналитик финансовой группы "Финам" Сергей Кауфман. "Новатэк" в навигацию этого года поставил на азиатский рынок с проекта "Ямал СПГ" по Севморпути 35 партий СПГ, или 2,4 миллиона тонн, что на 5% больше, чем годом ранее, написала ранее в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на данные аналитической компании Kpler. Последние в этом сезоне партии, отправленные по СМП, компания разгрузила 19 ноября в китайских портах Цзянсу и Чжоушань. Помимо "Новатэка", партию СПГ на 72 тысячи тонн в Китай в этом сезоне отправил "Газпром" с проекта "Портовая СПГ". "С течением времени поставки по СМП будут увеличиваться на фоне постепенного перехода к круглогодичной навигации, вероятного перенаправления поставок из Европы и запуска "Арктик СПГ 2". При текущей политической ситуации на горизонте полутора-двух лет вероятен постепенный отказ ЕС от российского СПГ, что приведет к его перенаправлению на рынки АТР в первую очередь через СМП", - отметил Кауфман. Комментируя рост поставки углеводородов в Азию по Севморпути, эксперт заявил, что потенциальным стимулом для более активного использования СМП могла стать усложненная логистика при поставках в Азию через западное направление из-за атак со стороны хуситов в Красном море. Хуситы с октября 2023 года блокируют проход связанных с Израилем коммерческих судов по Красному и Аравийскому морям, а также ранее предпринимали атаки на суда в Индийском океане. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море. "Новатэк" в навигацию 2023 года отгрузил по Севморпути в Азию около 32 партий СПГ, сохранив объем поставок предшествующего года. В январе "Росатом" - инфраструктурный оператор Севморпути - сообщал, что объем грузопотока по маршруту в 2023 году составил 36,254 миллиона тонн. Там отметили, что основной вклад в прирост грузоперевозок по СМП внес в первую очередь "Новатэк".

https://ria.ru/20241112/gaz-1983357932.html

https://ria.ru/20241129/potok-1986357481.html

азия

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азия, красное море, россия, новатэк, арктик спг - 2, kpler, ямал спг, в мире