Эксперт дал прогноз о поставках российского СПГ по Севморпути
Аналитик Кауфман: поставки СПГ из России по Севморпути продолжат расти
Танкер-газовоз. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России по Северному морскому пути (СМП) в дальнейшем продолжат расти, в том числе на фоне запуска проекта "Арктик СПГ 2", заявил РИА Новости аналитик финансовой группы "Финам" Сергей Кауфман.
"Новатэк" в навигацию этого года поставил на азиатский рынок с проекта "Ямал СПГ" по Севморпути 35 партий СПГ, или 2,4 миллиона тонн, что на 5% больше, чем годом ранее, написала ранее в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на данные аналитической компании Kpler. Последние в этом сезоне партии, отправленные по СМП, компания разгрузила 19 ноября в китайских портах Цзянсу и Чжоушань. Помимо "Новатэка", партию СПГ на 72 тысячи тонн в Китай в этом сезоне отправил "Газпром" с проекта "Портовая СПГ".
"С течением времени поставки по СМП будут увеличиваться на фоне постепенного перехода к круглогодичной навигации, вероятного перенаправления поставок из Европы и запуска "Арктик СПГ 2". При текущей политической ситуации на горизонте полутора-двух лет вероятен постепенный отказ ЕС от российского СПГ, что приведет к его перенаправлению на рынки АТР в первую очередь через СМП", - отметил Кауфман.
Комментируя рост поставки углеводородов в Азию по Севморпути, эксперт заявил, что потенциальным стимулом для более активного использования СМП могла стать усложненная логистика при поставках в Азию через западное направление из-за атак со стороны хуситов в Красном море.
Хуситы с октября 2023 года блокируют проход связанных с Израилем коммерческих судов по Красному и Аравийскому морям, а также ранее предпринимали атаки на суда в Индийском океане. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
"Новатэк" в навигацию 2023 года отгрузил по Севморпути в Азию около 32 партий СПГ, сохранив объем поставок предшествующего года. В январе "Росатом" - инфраструктурный оператор Севморпути - сообщал, что объем грузопотока по маршруту в 2023 году составил 36,254 миллиона тонн. Там отметили, что основной вклад в прирост грузоперевозок по СМП внес в первую очередь "Новатэк".
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