https://ria.ru/20241202/spetsoperatsiya-1986790852.html
Российские военные нанесли удары по центру комплектации ВСУ под Житомиром
Российские военные нанесли удары по центру комплектации ВСУ под Житомиром - РИА Новости, 02.12.2024
Российские военные нанесли удары по центру комплектации ВСУ под Житомиром
Удары нанесены в пригороде Житомира на Украине по центру комплектации ВСУ и по складу с военными автомобилями, последовала детонация, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T07:38
2024-12-02T07:38
2024-12-02T07:43
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ДОНЕЦК, 2 дек – РИА Новости. Удары нанесены в пригороде Житомира на Украине по центру комплектации ВСУ и по складу с военными автомобилями, последовала детонация, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Житомир, пригород и область получили несколько ударов. Город Звягель получил два из них. Один - в центр комплектации, где натренированные (по слухам во Франции) бандеровцы распределялись по подразделениям. Это не располага, но пару десятков чертей во время прилета были", - сообщил Лебедев.Он добавил, что еще один удар был нанесен по складу с военными автомобилями ВСУ, последовала детонация.
https://ria.ru/20241124/spetsoperatsiya-1985444802.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Российские военные нанесли удары по центру комплектации ВСУ под Житомиром
Российские военные нанесли удары по складу с машинами ВСУ под Житомиром