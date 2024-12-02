https://ria.ru/20241202/spetsoperatsiya-1986790852.html

Российские военные нанесли удары по центру комплектации ВСУ под Житомиром

Российские военные нанесли удары по центру комплектации ВСУ под Житомиром - РИА Новости, 02.12.2024

Российские военные нанесли удары по центру комплектации ВСУ под Житомиром

Удары нанесены в пригороде Житомира на Украине по центру комплектации ВСУ и по складу с военными автомобилями, последовала детонация, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T07:38

2024-12-02T07:38

2024-12-02T07:43

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

в мире

житомир

сергей лебедев

украина

франция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/03/1919578296_0:87:3124:1844_1920x0_80_0_0_6122bb1b9aad53543f3028f53ac4b504.jpg

ДОНЕЦК, 2 дек – РИА Новости. Удары нанесены в пригороде Житомира на Украине по центру комплектации ВСУ и по складу с военными автомобилями, последовала детонация, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Житомир, пригород и область получили несколько ударов. Город Звягель получил два из них. Один - в центр комплектации, где натренированные (по слухам во Франции) бандеровцы распределялись по подразделениям. Это не располага, но пару десятков чертей во время прилета были", - сообщил Лебедев.Он добавил, что еще один удар был нанесен по складу с военными автомобилями ВСУ, последовала детонация.

https://ria.ru/20241124/spetsoperatsiya-1985444802.html

житомир

украина

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, безопасность, в мире, житомир, сергей лебедев, украина, франция