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Российские военные нанесли удары по центру комплектации ВСУ под Житомиром - РИА Новости, 02.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:38 02.12.2024 (обновлено: 07:43 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/spetsoperatsiya-1986790852.html
Российские военные нанесли удары по центру комплектации ВСУ под Житомиром
Российские военные нанесли удары по центру комплектации ВСУ под Житомиром - РИА Новости, 02.12.2024
Российские военные нанесли удары по центру комплектации ВСУ под Житомиром
Удары нанесены в пригороде Житомира на Украине по центру комплектации ВСУ и по складу с военными автомобилями, последовала детонация, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T07:38
2024-12-02T07:43
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
в мире
житомир
сергей лебедев
украина
франция
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ДОНЕЦК, 2 дек – РИА Новости. Удары нанесены в пригороде Житомира на Украине по центру комплектации ВСУ и по складу с военными автомобилями, последовала детонация, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Житомир, пригород и область получили несколько ударов. Город Звягель получил два из них. Один - в центр комплектации, где натренированные (по слухам во Франции) бандеровцы распределялись по подразделениям. Это не располага, но пару десятков чертей во время прилета были", - сообщил Лебедев.Он добавил, что еще один удар был нанесен по складу с военными автомобилями ВСУ, последовала детонация.
https://ria.ru/20241124/spetsoperatsiya-1985444802.html
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вооруженные силы украины, безопасность, в мире, житомир, сергей лебедев, украина, франция
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, В мире, Житомир, Сергей Лебедев, Украина, Франция
Российские военные нанесли удары по центру комплектации ВСУ под Житомиром

Российские военные нанесли удары по складу с машинами ВСУ под Житомиром

© РИА НовостиИстребитель Су-35 вылетает на задание в зоне СВО
Истребитель Су-35 вылетает на задание в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости
Истребитель Су-35 вылетает на задание в зоне СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 дек – РИА Новости. Удары нанесены в пригороде Житомира на Украине по центру комплектации ВСУ и по складу с военными автомобилями, последовала детонация, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Житомир, пригород и область получили несколько ударов. Город Звягель получил два из них. Один - в центр комплектации, где натренированные (по слухам во Франции) бандеровцы распределялись по подразделениям. Это не располага, но пару десятков чертей во время прилета были", - сообщил Лебедев.
Он добавил, что еще один удар был нанесен по складу с военными автомобилями ВСУ, последовала детонация.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьВ миреЖитомирСергей ЛебедевУкраинаФранция
 
 
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