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Экипаж вертолета Ка-52М разгромил опорный пункт ВСУ в Курской области - РИА Новости, 02.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:10 02.12.2024 (обновлено: 05:19 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/spetsoperatsiya-1986785068.html
Экипаж вертолета Ка-52М разгромил опорный пункт ВСУ в Курской области
Экипаж вертолета Ка-52М разгромил опорный пункт ВСУ в Курской области - РИА Новости, 02.12.2024
Экипаж вертолета Ка-52М разгромил опорный пункт ВСУ в Курской области
Экипаж вертолета Ка-52М уничтожил опорный пункт и личный состав ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T05:10
2024-12-02T05:19
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
ка-52 "аллигатор"
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Экипаж вертолета Ка-52М уничтожил опорный пункт и личный состав ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. После нанесения удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. "Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей ВСУ", - заключили в Минобороны.
https://ria.ru/20241202/spetsoperatsiya-1986781319.html
https://ria.ru/20241202/artilleristy-1986784753.html
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курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, ка-52 "аллигатор"
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Ка-52 "Аллигатор"
Экипаж вертолета Ка-52М разгромил опорный пункт ВСУ в Курской области

Экипаж Ка-52М уничтожил опорный пункт и личный состав ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО
Работа разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Работа разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Экипаж вертолета Ка-52М уничтожил опорный пункт и личный состав ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ.
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.
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После нанесения удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника.
"Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей ВСУ", - заключили в Минобороны.
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