https://ria.ru/20241202/spetsoperatsiya-1986785068.html

Экипаж вертолета Ка-52М разгромил опорный пункт ВСУ в Курской области

Экипаж вертолета Ка-52М разгромил опорный пункт ВСУ в Курской области - РИА Новости, 02.12.2024

Экипаж вертолета Ка-52М разгромил опорный пункт ВСУ в Курской области

Экипаж вертолета Ка-52М уничтожил опорный пункт и личный состав ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T05:10

2024-12-02T05:10

2024-12-02T05:19

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

ка-52 "аллигатор"

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Экипаж вертолета Ка-52М уничтожил опорный пункт и личный состав ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. После нанесения удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. "Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей ВСУ", - заключили в Минобороны.

https://ria.ru/20241202/spetsoperatsiya-1986781319.html

https://ria.ru/20241202/artilleristy-1986784753.html

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, ка-52 "аллигатор"