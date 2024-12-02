https://ria.ru/20241202/spetsoperatsiya-1986782956.html

Боец бригады Невского рассказал о разведывательно-огневом контуре

Боец бригады Невского рассказал о разведывательно-огневом контуре - РИА Новости, 02.12.2024

Боец бригады Невского рассказал о разведывательно-огневом контуре

Добровольческая разведывательно-штурмовая бригада имени Святого князя Александра Невского добровольческого корпуса Вооруженных сил России применяет... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T03:54

2024-12-02T03:54

2024-12-02T10:29

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ШЕБЕКИНО (Белгородская область), 2 дек - РИА Новости. Добровольческая разведывательно-штурмовая бригада имени Святого князя Александра Невского добровольческого корпуса Вооруженных сил России применяет разведывательно-огневой контур на волчанском, курском и соледарском направлениях, это повышает эффективность штурмовых подразделений, рассказал РИА Новости начальник службы БПЛА с позывным "Серафим". "Наша бригада применяет разведывательно-огневой контур (РОК)... Он в целом основан на визуальном контроле и средствах БПЛА в первую очередь, который производит постоянный оперативный мониторинг участников фронта, (обеспечивает - ред.) слаженность командиров подразделений и, соответственно, централизованное принятие решений по выбору целей и ударов по ним. Также у нас вспомогательно работает служба БПЛА, мы дорабатываем и уничтожаем цели средствами FPV, живую силу противника сбросами, дорабатываем эти цели и повышаем тем самым эффективность", - рассказал "Серафим". Он отметил, что данная система работает на нескольких направлениях и значительно сокращает время принятия решений на поражение целей, а также увеличивает эффективность работы штурмовых групп. "Эта система у нас работает так же, как на Часовом Яре, в Соледаре, по этому направлению, курскому направлению, Волчанску. Эта система, когда все работает централизованно, когда присутствует в штабе, в пункте управления огнем, и участвуют в системе управления огнем все офицеры боевых подразделений для принятия решения со вспомогательными средствами FPV, - эта работа очень эффективна. Время самое минимальное, то есть принятие решений, конечно же, моментальное, потому что все выводится на монитор, всю картинку мы видим в режиме онлайн и решение принимается, конечно же, онлайн", - рассказал "Серафим". Эффективность такой тактики подтверждает начальник штаба 2-го добровольческого штурмового батальона бригады "Александр Невский" с позывным "Боря". Его подразделения в настоящее время ведут активные штурмовые действия в Волчанске. "Штурмовое подразделение "Александр Невский" применяет РОК (разведывательно-огневой контур - ред.), потом даем команду с пульта управления на БПЛА, на артиллерию. Начинаем работать. Удалось повысить эффективность работы штурмовиков, парням становится легче, мы уже отсюда тоже, соответственно, лучше координируем все действия и работаем. Работает (РОК - ред.) эффективно, с помощью него выискиваем огневые средства, точки противника, применяем артиллерию, опять же БПЛА. Ну и наши доблестные штурмовики зачищают потом эти районы, квадраты", - рассказал он.

https://ria.ru/20241201/rossiya-1986659748.html

https://ria.ru/20241124/spetsoperatsiya-1985444802.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, технологии, волчанск, россия, соледар, александр невский