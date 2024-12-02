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Российские военные нанесли удар по складу ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 02.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:06 02.12.2024 (обновлено: 00:22 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/spetsoperatsiya-1986773131.html
Российские военные нанесли удар по складу ВСУ в Сумской области
Российские военные нанесли удар по складу ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 02.12.2024
Российские военные нанесли удар по складу ВСУ в Сумской области
Удары нанесены по объекту ВСУ в Сумской области Украины, сообщил РИА Новости координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T00:06
2024-12-02T00:22
специальная военная операция на украине
сумская область
в мире
сергей лебедев
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Удары нанесены по объекту ВСУ в Сумской области Украины, сообщил РИА Новости координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Сумская область: прилёт небольшому помещению, на котором складировали БПЛА. Только сегодня новую партию привезли...", - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20241201/aerodromy-1986710076.html
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сумская область, в мире, сергей лебедев, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, В мире, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Украина
Российские военные нанесли удар по складу ВСУ в Сумской области

Российские военные нанесли удар по складу украинских БПЛА в Сумской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамолет Су-25 "Грач"
Самолет Су-25 Грач - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
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Самолет Су-25 "Грач". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Удары нанесены по объекту ВСУ в Сумской области Украины, сообщил РИА Новости координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Сумская область: прилёт небольшому помещению, на котором складировали БПЛА. Только сегодня новую партию привезли...", - сообщил собеседник агентства.
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
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Вчера, 12:17
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьВ миреСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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