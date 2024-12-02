https://ria.ru/20241202/spetsoperatsiya-1986773131.html

Российские военные нанесли удар по складу ВСУ в Сумской области

Российские военные нанесли удар по складу ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 02.12.2024

Российские военные нанесли удар по складу ВСУ в Сумской области

Удары нанесены по объекту ВСУ в Сумской области Украины, сообщил РИА Новости координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T00:06

2024-12-02T00:06

2024-12-02T00:22

специальная военная операция на украине

сумская область

в мире

сергей лебедев

вооруженные силы украины

украина

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ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Удары нанесены по объекту ВСУ в Сумской области Украины, сообщил РИА Новости координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Сумская область: прилёт небольшому помещению, на котором складировали БПЛА. Только сегодня новую партию привезли...", - сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20241201/aerodromy-1986710076.html

сумская область

украина

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Дарья Буймова

сумская область, в мире, сергей лебедев, вооруженные силы украины, украина